Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Ужесточение «мигрантских» законов, упрощение регистрации парковочных мест – законы, которые вступают в силу в декабре
«Брат брата не бьёт», - на пьедестал поднялись два Агаджановых, но между собой драться они бы не стали
Общество
343
сегодня, 14:28
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду
Отключения холодной воды 2 декабря из-за плановых ремонтных работ затронут кроме Тракторного и Сырского рудника также насколько улиц центральной части города, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды для питья организуют по адресам: переулок Витебский, 4, улица Волгоградская, 10, улица Кузнечная, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
1
0
0
1
Комментарии