В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду

Отключения холодной воды 2 декабря из-за плановых ремонтных работ затронут кроме Тракторного и Сырского рудника также насколько улиц центральной части города, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а по улице Ленинградской, №№ 1, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной. Также подачу холодной воды временно ограничат жителям частного сектора улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Полетаева, Тюленина, Шевцовой, переулков Львовского, Данковского, Витебского, Брянского.Подвоз воды для питья организуют по адресам: переулок Витебский, 4, улица Волгоградская, 10, улица Кузнечная, 12, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.