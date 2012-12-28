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сегодня, 19:03

Немало забили, ещё больше пропустили

Игры нашей команды по мини-футболу в Ухте получились весёлыми, но очков, увы, не принесли.

Визит липецкой команды по мини-футболу в гости к занимающей 5-е место «Ухте» получился ярким и богатым на голы, но не принёс нашим парням очков. Соперники из республики Коми выиграли оба матча – 10:4 и 6:3.

В первой игре липчанам вообще удалось сотворить почти невероятное: при счёте 0:3 наша команда не просто совершила «кам-бэк», но и вышла вперёд – 4:3! Дважды отличился Кирилл Докучаев, по одному разу Елисей Елисеев и темнокожий Янник Сомплей.

Правда, хозяева ещё в первом тайме склонили чашу весов в свою пользу – 5:4, а после перерыва забивали только они. «Хет-трик» у победителей сделал 27-летний сербский игрок Йован Лазаревич, «дубль» на счету бразильца с армянским паспортом Фелипе Парадински – нельзя не отметить, что в большинстве клубов из верхней части таблицы российской Суперлиги солируют иностранцы.

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Флаги разных стран на трибунах в Коми

Главный тренер хозяев Владимир Яшин после матча отметил, что при счёте 3:0 его команда расслабилась, потеряла концентрацию и поплыла, что и помогло липчанам перевернуть ход игры. Но затем «Ухта» вернула себе доминирование на площадке. А главный тренер липчан Темир Алекборов отметил индивидуальное мастерство хозяев фразой: «Они свои моменты реализовали, а мы – не сумели».

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Алекберов как обычно жил игрой

Во втором матче Липецк опять пропустил уже на 1-й минуте (не могут сразу включиться в игру?!), но лучший наш игрок обоих матчей Докучаев сравнял счет на 5-й минуте, а спустя три минуты игрок хозяев Максим Емельянов срезал мяч в собственные ворота и наши парни вышли вперёд – 2:1. Но в целом игра вновь прошла под диктовку «Ухты». К перерыву они вновь обеспечили себе лидерство – 3:2, а во втором тайме сумели его упрочить. У липчан на 34-й минуте при счёте 2:5 гол забил Саяд Шакиев.

Алекберов отметил, что со стороны его подопечных вновь была «цитата): «Абсолютно нормальная игра», но вновь посетовал на низкую реализацию моментов.

- Не нам где-то хладнокровия, мастерства, - признал тренер, - Соперник свои забил. Получить какое-то суперпреимущество здесь невозможно, потому что много приходится играть без мяча, часто подключается вратарь (соперника, прим.). В целом, сегодня мы были ближе к положительному результату, чем в первом матче. Но мы допустили свои решающие ошибки, которые в итоге привели к поражению.

Отметим, что «Ухта» довела свою победную серию до 5-ти матчей подряд.

В турнирной таблице Липецк остался на 9-м месте, отставание от «восьмёрки» плей-офф составляет 7 очков, но впереди ещё много матчей 1 и 2 декабря липчане дома примут «Тюмень» (7-е место), это будут заключительные матчи 1-го круга.
Мини-футбол
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