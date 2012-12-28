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сегодня, 16:35
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Житель Липецка добился привлечения к суду трех рэкетиров

Следственный комитет передал в суд уголовное дело по обвинению преступного трио в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, вымогательстве и грабеже.

Сегодня региональный Следком сообщил о завершении следствия в отношении трех мужчин, обвиненных в похищении человека (п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве( п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). В релизе ведомства сообщается, что Правобережным межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области уголовное дело передано в суд.

Речь идет об истории 67-летнего липчанина Алексея Попова.


3 июля 2021 года Попову, который зарабатывает сдачей своих девяти квартир в аренду, позвонил потенциальный квартиросъемщик. Он интересовался жильем для большой семьи. Попов назначил собеседнику встречу на грязинской остановке, у ТЦ «Квартал». В назначенное время к магазину подъехал автомобиль «Фольксваген-Поло», в котором помимо водителя были еще два человека. Не чувствуя подвоха, Попов сел в машину, чтобы показать квартиру. Но все пошло не так.

Вместо поворота на переулок Осенний машина рванула в сторону Грязей и остановилась только в лесополосе. Попов открыл двери и побежал в сторону улицы Зои Космодемьянской. Его догнали и начали избивать.

— Мне выбили зуб, рассекли щеку, разбили нос. Мою рубашку и брюки забрызгало кровью. Избиение сопровождалось матерщиной, — вспоминал Алексей Попов

Избитого Попова отволокли в машину. Один из похитителей сказал, чтобы тот не дергался, так как у него есть нож. «Живым не уйдешь!». Попову завязали глаза махровым полотенцем и куда-то повезли. От скачков на ухабах полотенце постепенно сползло и похищенный увидел, что они проехали мимо памятника трактору на кольцевой развязке в районе улицы Металлургов. Через несколько минут машина въехала в лес и остановилась.

У Попова забрали телефон, потом выволокли его машины и сказали, что он обидел какого-то хорошего человека. Теперь он должен 1,4 миллиона рублей. Никаких возражений от него не принималось. Его периодически били, материли, грозились закопать, если он не отдаст деньги… Мытарства продолжались до вечера. Перед тем, как посадить Попова в машину, водитель «Фольксвагена» вытащил из его сумки 40 тысяч рублей, и сказал, что эти деньги компенсация за бензин, ведь он гнал машину в Липецк из Подмосковья.

— В районе семи вечера меня снова запихнули в машину, отвезли на Новолипецк. Там мне вернули сумку и телефон, велели привести себя в порядок, сменить залитые кровью вещи. Сказали, что утром приедут ко мне домой за деньгами.

Получив свободу, Попов тут же вызвал полицию. Его опрос и иные следственные действия продолжались до утра, после чего потерпевший поехал в судмедэкспертизу и снял побои. А уже через десять ему позвонил один из оперативников и сказал, что «Фольксваген» с номерами, которые запомнил риэлтор, нашли в Усмани. Там же задержали водителя машины — Максима Белова.

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Оказалось, что машину «Фольксваген» он взял напрокат за 2 800 рублей. При этом Белов шифровался — деньги за аренду прислал владельцу «Фольксвагена» с чужого счета, долго не хотел отдавать ему копию своего паспорта. Чуть позже задержали еще одного жителя Усмани, 16-летнего студента местного техникума Дмитрия В. Очень долго полиция искала третьего, похитителя. А его в 2022 году нашел сам Попов! Он оказался сыном его знакомой Петром Мелитоняном, жителем Грязей.

В марте этого года Максим Белов был осужден за кражу тех самых 40 тысяч рублей. Такой поворот возмутил Алексея Попова. Суду он представил несогласие со всем, что происходит, а Белова и его двух подельников назвал группой лиц, действовавших по предварительному сговору.

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один документов многостраничной переписки Попова с силовиками

Всю троицу, по его мнению, нужно было судить по трем статьям Уголовного кодекса: по 161-й — за грабеж, по 162-й — за разбой и по 126-й — за похищение человека. К такому же выводу пришли и в Следственном комитете.

— Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного СУ СК по Липецкой области.
рэкет
похищение человека
грабеж
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Комментарии (7)

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Глеб Жеглов
37 минут назад
К операм вопросов у СК нет?
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Александр
сегодня, 20:26
Молодец, мужик. Вкатай этим лохам усманским по полной, чтобы другим не повадно было 90-е вспоминать. А как ты получил квартиры, это только твое дело и государства. А нищеброды пускай идут работать, а не тут завидовать.
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Да уж!
сегодня, 19:37
Он ещё тот типчик, нищий миллионер!
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Ветеран
сегодня, 19:17
Девяностые вернулись.
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Житель Липецка
сегодня, 17:11
Упырьки молодые! Вкатить им срок по полной, чтобы другим неповадно было.
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Я
сегодня, 17:07
От куда у него столько квартир сам чем-то не законным занимался
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Ярик
сегодня, 16:51
Не может быть такого. У нас не Чикаго!
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