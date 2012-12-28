Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Происшествия
661
сегодня, 14:34
4
25-летняя женщина-водитель пострадала в утреннем ДТП в микрорайоне «Елецкий»
Cтолкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта».
— По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде с дворовой территории на улицу Хренникова не уступила дорогу «Гранте» под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева от неё, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ДТП пострадала водитель «Киа-Рио».
0
1
1
1
1
Комментарии (4)