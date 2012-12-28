25-летняя женщина-водитель пострадала в утреннем ДТП в микрорайоне «Елецкий»

Cтолкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта».

В ДТП пострадала водитель «Киа-Рио».

Сегодня утром в «Елецком» произошло ДТП: в районе дома №7 по улице Артёмова столкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта».— По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде с дворовой территории на улицу Хренникова не уступила дорогу «Гранте» под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева от неё, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.