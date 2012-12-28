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сегодня, 14:34
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25-летняя женщина-водитель пострадала в утреннем ДТП в микрорайоне «Елецкий»

Cтолкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта».

Сегодня утром в «Елецком» произошло ДТП: в районе дома №7 по улице Артёмова столкнулись «Киа-Рио» и «Лада-Гранта».

— По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде с дворовой территории на улицу Хренникова не уступила дорогу «Гранте» под управлением 41-летнего водителя, который двигался по главной дороге слева от неё, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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В ДТП пострадала водитель «Киа-Рио».

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Комментарии (4)

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Сначала новые
123
28 минут назад
КИА с покраской 180 000 ремонт
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Йцукен
42 минуты назад
Подарили водительское удовольствие вместе с авто.
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Виолетт Салти
53 минуты назад
Ездить надо уметь , и не будет тогда ДТП!
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ЮВП
55 минут назад
Теперь замуж не возьмут. Битая и без машины никому не нужна.
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