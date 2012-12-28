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вчера, 18:53

Неудачно подрался и покинул команду

Липецкий гигант-защитник оказался на перепутье.

22-летний воспитанник липецкого хоккея защитник Сергей Косовец покинул челябинский «Челмет», занимающий 14-е место в ВХЛ.

Клуб уже сделал официальное заявление и отметил, что контракт расторгнут по инициативе самого хоккеиста.

Где теперь продолжит карьеру один из немногих воспитанников липецкой спортшколы №11, добравшийся в последнее время до серьёзного хоккея, неизвестно. Правами на Косовца владеет главный клуб челябинской хоккейной системы – «Трактор» из КХЛ.

Косовец в текущем сезоне под «легендарным» 17-м номером провёл за «Челмет» 22 матча, в которых набрал 2 (1+) очка при показателе полезности +/- «+2» и 16 минутах штрафа.

В октябре Косовец запомнился дракой с форвардом столичного Артёмом Лукояновым. Преимущества по габаритам были на стороне липчанина – рост 197 см, вес 110 кг, но Лукоянов сумел повалить гиганта на лёд и вчистую выиграл кулачный поединок.


Ранее Косовец выступал за МХК «Липецк», «Капитан» (Ступино), а в 2021-23 гг. сыграл за «Сочи» 37 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 4 (2+2) очка. Прошлый сезона провёл в ВХЛ в составе «Ростова» в ВХЛ -37 матчей, набрал 7 (2+5) очков. Летом перебрался в Челябинск.

Фото ХК "Челмет"
Хоккей
ВХЛ
Сергей Косовец
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