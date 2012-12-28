Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Общество
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26 минут назад
Опасность миновала: отбой воздушной тревоги
Губернатор Липецкой области сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности
Вслед за его сообщением последовала отмена и от экстренных служб.
Желтый уровень опасности продлился 20 минут.
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