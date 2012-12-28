Югорские бразильцы оказались сильнее липецкого ивуарийца

Под Липецком гостит чемпион России по мини-футболу.

Сегодня состоится повторный матч.





Фото МФК "Газпром-Югра"



Болельщики, которые не поленились доехать до спортивного комплекса «Атлант» в Липецкой районе, имели возможность своими глазами наблюдать игру действующего чемпиона России и лидера Суперлиги «Газпрома-Югры» из Югорска. Чуда не произошло: более мастеровитые гости обыграли липецкую команду, которая всё равно сражалась изо всех сил и сумела забить гол престижа на последних секундах – 3:1.В составе гостей на паркет вышли бразильцы Фильо Дуду, Гильерме Тейшейра и Валерио Щимба. Именно Щимба открыл счёт уже на 6-й минуте. До перерыва в воротах липецкого голкипера Родиона Залалетдинова побывали ещё два мяча: на 16-й минуте отличился Константин Шуклецов, а на 19-й – Павел Карпов, забивший с передачи Тейшейры.Липчане имели несколько моментов в начале встречи, но создать интригу не смогли.Во втором тайме югорцы сбавили обороты, несколько раз хозяев выручала самоотверженность Залалетдинова.Болельщики требовали гола от темнокожего легионера липчан Янника Сомплея из Кот-д`Ивуара, но соперники плотно его прихватили, да и вообще было видно, что после недавней травмы африканец пока не на пике. Лишь в конце второго тайма у Янника был момент, когда он оказался прямо по центру ворот, бил с разворота, но послал мяч выше.И всё же Липецк не сдавался и наиграл на один гол. В тот момент липчане уже выпустили вратаря-гонялу и пытались атаковать впятером. Ключевую роль сыграл Иван Милованов – от и перехватил мяч, начал атаку, а затем сделал голевой пас на Артура Мелконяна, который лишил голкипера гостей Зураба Калмахелидзе «сухого» матча.Тренер чемпионов Владимир Колесников сказал, что в целом доволен игрой, но посетовал на большое количество нереализованных моментов. А наставник липчан Темур Алекберов сказал:-К сожалению, на той скорости, на которой пришлось играть, мы допускали ошибки и пропустили голы. Соперник быстро наказывает. Тот же Янник выходит, очень старается, но он три недели вообще не тренировался. Понятно, что сыграть с листа с лидером чемпионата, чемпионом достаточно сложно. Все старались, здесь вопросов нет, но та скорость, на которой игра идëт, мы проигрываем.Липецк занимает 9-е место в Суперлиги, отрыв от нижнего места в вожделенной «восьмёрке» плей-офф, не критичен – 3 очка.