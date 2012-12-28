Мошенники предложили 21-летней липчанке поработать гидом

Два однотипных мошенничества зарегистрированы вчера в области. Девушки искали новый вид деятельности и лишились денег.

20 ноября в полицию обратилась 21-летняя жительница Липецка с заявлением о мошенничестве: ей предложили поработать гидом и обманом выманили 3 750 рублей.Подобная история произошла и в Грязях — 22-летней девушке в соцсетях предложили обучение по специальности «менеджер маркетплейса». Она согласилась и лишилась 60 470 рублей — причём, как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники оформили на девушку кредит.49-летняя липчанка ещё 4 октября решила заработать на торгово-брокерской бирже и перевела на указанный мошенниками счёт миллион рублей.