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В мире
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52 минуты назад
Эрдоган призвал НАТО задуматься после опубликования Россией обновленной ядерной доктрины
Страны-члены НАТО должны внимательно изучить обновления в ядерной доктрине Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
«Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. <...> Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО», — считает Эрдоган.
По его словам, у России есть все силы и средства для защиты. Он добавил, что страны Североатлантического альянса тоже должны думать о своей обороне.
Он также отметил, что Россия и Украина — соседи Турции и она должна беречь отношения с обеими странами. Эрдоган выразил надежду, что прекращения огня и установления мира удастся добиться как можно скорее.
Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, будет считаться массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы.
Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Удар ракетами ATACMS по Брянской области — первую подтвержденную атаку американскими дальнобойными ракетами по международно признанной территории России — описали в российском Минобороны. Сообщается, что шесть боеприпасов были выпущены в ночь на 19 ноября по неназванной цели. Пять ракет были сбиты ЗРПК «Панцирь» и комплексами С-400, одна повреждена и упала на «техническую территорию военного объекта», жертв и разрушений нет.
Владимир Зеленский подтвердил получение от США разрешения на свободное применение ATACMS и намерение использовать их против России наряду с дальнобойными дронами собственного производства и другими вооружениями.
Первую официальную реакцию Москвы на удар ATACMS озвучил Дмитрий Песков. Как заявил пресс-секретарь Кремля, использование ВСУ неядерных ракет иностранного производства может повлечь за собой ядерный ответ в соответствии с новой ядерной доктриной, но Россия рассматривает это в качестве крайней меры.
Позднее выступил глава МИД Сергей Лавров, заявив о начале «качественно новой фазы войны» и обвинив Запад в стремлении к эскалации. Министр добавил, шаг Байдена следует называть не разрешением для Украины, а решением США самостоятельно наносить удары по России, поскольку ВСУ не могут применять эти ракеты без внешней помощи.
Параллельно Запад анализирует обновленную доктрину России, которую Владимир Путин утвердил вскоре после ударов ATACMS и которая позволяет Москве применять ядерное оружие в ответ на неядерные угрозы. CNN пишет о стремлении Кремля послать «четкий сигнал» Западу о цене эскалации и заставить союзников Киева дважды подумать, прежде чем передавать ВСУ новые вооружения. При этом официальный Вашингтон пока демонстрирует спокойствие — США заявили, что не видят необходимости обновлять собственную ядерную доктрину в ответ на действия Москвы, — передает Bfm.ru.
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