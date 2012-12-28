Из «L-сити» эвакуировали посетителей

Тревога была учебной.

Сегодня из ТРЦ «L-сити» на улице 50 лет НЛМК эвакуировали посетителей. Как сообщили GOROD48 в администрации торгового центра, эвакуация была плановой, тренировочной. Никаких сообщений об опасности не поступало.Сейчас посетители и сотрудники торгового центра уже вернулись внутрь.