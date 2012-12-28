Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды

Все, что нужно знать про наступивший день.

Температура днём в Липецке будет, как и вчера – 3-5 градусов тепла, но с одним важным отличием: в город вернутся дождь, снег и мокрый снег.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15-й микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17/1, 17/2, 18/2, 18/1, 22а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Одоевского, 5; Рыбалко, 8; Студенческий городок, 11а, 16а, 14; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.









Середина ноября – отличное время, чтобы перекрыть ещё и горячую воду (вместе с отоплением), что сегодня и будет сделано 9:30 до 15:30 в домах на улицах Гагарина, 15; Желябова, 4; Интернациональной: 35б, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53а, 57, 61, 63, 65; Ленина: 15, 13, 25, 27, 27а, 29, 31, 33; Плеханова: 50, 61, 65, 36, 54, 59, 63а, 70а, 72, 78, 80, 82; Пролетарской: 2а, 5, 10, 12, 13.













С 9:00 до 17:00 оставят без электричества улицы А.Г. Кочеткова; Арсеньева; Бабушкина; Баумана; Бардина; Водную; Гражданскую, 1а, 1б; Д.Бедного, 2, 66 а; К. Булавина, 2-9; Курчатова; Литейную; Пожарского, 8; Семенова-Тян-Шанского; Третьякова, 1, 18; площадь Заводскую; переулки Болотникова; Ермака, Космический, д. 3, 4, 4а, 5, 5а; Ракетный; Свободный: Теплый; Щепкина. В посёлке Дачном обесточат улицы Добровскую и Ярославскую.











В 14:00 всезнающий критик поведёт разговор об уникальном артисте Михаиле Жарове, в этом году отмечают 125 лет со дня рождения артиста (12+). Карьеру он начинал в 15-летнем возрасте в… номом кино, о чём сегодня пойдёт отдельный разговор. Знаменитым Жаров стал после выхода звуковой картины с символичным названием «Путёвка в жизнь», а затем сыграл петровского сподвижника Александра Меншикова и Малюту Скуратова. Но главное его ролью стал, конечно, участковый Анискин – Колбаско отдельно расскажет, как создавался этот образ и покажет фрагменты из полюбившихся фильмов.









Кадр из кинофильма







Вход на киношоу бесплатный.

Любителе чтения ждут сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 начнётся очередное заседание клуба «Книжное похмелье». Обсуждать будут роман Ж. Сартра «Ставок больше нет» (12+).









Посетить сегодня можно будет и мастер-классы. В культурном пространстве «Библиотека» - в 18:36 урок «Брошь из фетра» (12+).













В Липецке 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у его коллег в офисе, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

















64% работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждаются в информации о том, откуда работает дистанционный персонал: «Важен результат проделанной работы». 20% требуют, чтобы подчинённые обязательно сообщали о местонахождении.

Новогодние корпоративы в этом году состоятся – не у всех, но у 60% липецких компаний, выяснили в SuperJob.













У 34% организаций нашлись деньги на гулянья в ресторанах, 18% устроят праздник в офисе. За город отмечать Новый Год отправятся сотрудники только 1% компаний. Ещё в 7% придумали оригинальные празднования, среди них немногочисленные корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, выходы на культурные мероприятия.







По мнению большинства кадровиков, расходы на новогодний корпоратив должны составлять от 3 до 5 тысяч рублей на одного человека. С этим не согласны устроители праздников из event-агентств: они считают, что нормально оттянуться можно при бюджете около 20 тысяч рублей на одного человека.





А у вас на работе намечается корпоратив? Какой и где? Пишите в комментариях.







Расстанутся с удобствами в это время и жители частного сектора на улицах Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.А с 09:00 до 19:00 будет снижено давление горячего водоснабжения на улицах Катукова, 25а, 29, 31, 33, 35, 37а, 39, 41; . Кривенкова, 7а, 9, 11, 15, 17; Москаленко, 1; Шуминского 1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19.В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с установкой приборов учёта отключат свет на срок до 3-х часов на улицах 9-го Мая, 2, 4, 6, 8; А.Г. Стаханова, 77/1; К. Маркса, 27; М. Расковой, 1, 4; Свиридова И.В., 20/2, 20а, 20/3; Суворова, 15, 17, 19, 28; на площади Петра Великого, 3; с 13:00 до 18:00 – на улицах И.Г. Гришина, 7а, 9а, 13, 17, 21, 23, 25; О. Дундича, 29; Талалихина, 9; Фадеева; с 14:10 до 20:00- на улицах К. Маркса, 1; в районе Нижнего парка.Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.Известный липецкий киновед Алексей Колбаско сегодня будет выступать в библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а).Сюжет шикарен: в загробном мире в длинной очереди в кабинет, где решаются посмертные судьбы, сталкиваются двое — прекрасная женщина, отравленная мужем ради наследства, и молодой революционер, застреленный предателем. И, конечно, вспыхивает любовь, да такая сильная, что у обоих появляется шанс вернуться в мир живых людей. Но есть условие — за одни лишь сутки влюблённые должны найти друг друга на земле, иначе они вернутся в загробный мир уже навечно.А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) – урок по вышивке узора с Еленой Зининой (16+).Лишь 26% кадровых специалистов оценили шансы на повышение в должности удаленных и офисных работников как равные. При этом никто не высказался за то, что у удалёнщиков карьерных перспектив больше.Только в одной компании из шестнадцати рассказали, что удаленным сотрудникам с периферии платят меньше, чем их коллегам в офисе. 83% предприятий выплачивают сотрудникам одинаковую зарплату, вне зависимости от того, работают ли они удалённо или в офисе.