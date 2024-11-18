Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Трое таксистов без прав, и разыскиваемый за пьяную езду: полицейские снова искали мигрантов-нарушителей
Происшествия
841
сегодня, 10:09
56-летняя женщина погибла в горящем доме
В другом пожаре пострадал 57-летний мужчина.
Ночью 18 ноября во время пожара в одноэтажном жилом доме села Новополянье Чаплыгинского района пострадал 57-летний мужчина. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Также за неполных три дня в Липецкой области зарегистрировано еще семь пожаров. В субботу 16 ноября пожарные выезжали на вызов из-за подгоревшей пищи в доме №125/2 по улице Гагарина в Липецке. В Ельце на улице Исторической сгорела надворная постройка, а в селе Тележенка Липецкого округа пожарные тушили мусор на 20 квадратных метрах.
В воскресенье 17 ноября в поселке Заречье Липецка сгорели два жилых дома, а в переулке Бытовом огонь повредил фасад бани. В селе Пригородка Усманского района сгорели 4 тонны сена.
В полночь 18 ноября горели вещи на десяти квадратных метрах в двухэтажном многоквартирном доме на улице Елецкой в Липецке. Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных.
0
2
0
0
0
Комментарии