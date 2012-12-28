Житель Усманского района стащил четырех декоративных курочек

Усманец увидел необычных птиц и не смог пройти мимо

В полицию обратился 44-летний житель Усманского района с заявлением о краже кур. Декоративных курочек он держал в незапертом сарае.Вскоре полицейские задержали 54-летнего местного жителя. Он объяснил, что проходил мимо дома и во дворе увидел необычных птиц. Пройти мимо такой красоты он не смог и украл птицу, спрятав у себя дома.— Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.