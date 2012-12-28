Происшествия
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вчера, 09:08
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Житель Усманского района стащил четырех декоративных курочек
Усманец увидел необычных птиц и не смог пройти мимо
Вскоре полицейские задержали 54-летнего местного жителя. Он объяснил, что проходил мимо дома и во дворе увидел необычных птиц. Пройти мимо такой красоты он не смог и украл птицу, спрятав у себя дома.
— Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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