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Общество
Поменьше задавай вопросов — тогда и меньше будут врать
Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
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Происшествия
1845
вчера, 09:08
23

Житель Усманского района стащил четырех декоративных курочек

Усманец увидел необычных птиц и не смог пройти мимо

В полицию обратился 44-летний житель Усманского района с заявлением о краже кур. Декоративных курочек он держал в незапертом сарае.

Вскоре полицейские задержали 54-летнего местного жителя. Он объяснил, что проходил мимо дома и во дворе увидел необычных птиц. Пройти мимо такой красоты он не смог и украл птицу, спрятав у себя дома.

— Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.



кража птицы
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Комментарии (23)

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Телец
сегодня, 11:14
За курицу 5 лет?! За разграбленную армию столько не дают. Прав был Антибиотик- украдешь велосипед- в тюрьму, украдешь миллионы- в депутаты....
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Житель
сегодня, 09:57
Их кормить надо ! Самые красивые куры на сковородке!
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Рожденный в СССР.
сегодня, 07:55
Попробуй курицу еще поймай.Это надо суметь.
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Усманский прононс
сегодня, 00:22
- А что хочет месье? - Месье хочет курочку! - О, месье знает толк в извращениях!
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Нонка
вчера, 21:20
Как бы самому не закукарекать ...
Ответить
Ишь,какой
вчера, 19:56
А если там девушка красивая сидела, тоже бы украл,любитель красоты?
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Все
вчера, 19:10
Жалеют вора, а ты не воруй, посмотрел на красивых курочек и иди куда шел.
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Бабушка
вчера, 17:39
Надеюсь, курочки не пострадали. У меня кот. Красивенный, умный, лохматый, толстый. Если бы кто-то украл, глаза бы выцарапала. Не тронь чужую животинку.
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Липчанин
вчера, 13:59
Р, вот когда он у тебя украдёт что нибудь с незаконным проникновением в помещение, пусть не сажают.
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Р
вчера, 14:34
Возместил ущерб плюс компенсация и норма. А что 5 лет за двух петухов давать?
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Согласна
вчера, 14:48
Возместил ущерб плюс компенсация и норма. А что 5 лет за двух петухов давать? Пусть 10 кур купит, ещё красивей... И заставить бурьян косить по всему селу 3 месяца. Пусть работает на благо. А за 4 курицы на 5 лет. Это несоизмеримое наказание. Некоторым за убийство человека столько дают.
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Думаю
вчера, 13:54
Закроют дело за примерением сторон. Иначе, как жить дальше. Вору большой штраф и обязательные работы, чтобы неповадно было.
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