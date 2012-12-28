Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцам дома-страдальца вернули возможность пользоваться туалетом
Общество
Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Происшествия
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
Происшествия
47-летняя женщина полгода получала пенсию отца после его смерти
Происшествия
Департамент культуры оставил председатель
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Общество
Департамент образования: контракт молодой учительницы сразу заключался на время декрета
Общество
На липецких остановках появятся электронные экраны
Общество
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Общество
Читать все
14-летняя девочка попала под машину на пешеходном переходе через улицу Меркулова
Происшествия
Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Общество
Липецкие полицейские выявили три случая фиктивных браков с иностранцами
Общество
«Металлург» ярко попрощался с болельщиками и зажег лучик надежды на будущее
Спорт
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Объявлен желтый уровень угрозы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
Общество
Бугаков нашёл мотивацию на последний матч, Мишаткин упрекнул команду в бесхарактерности
Спорт
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
Общество
Отбой желтого уровня
Общество
Читать все
Происшествия
708
вчера, 23:24
2

Объявлен желтый уровень угрозы

Вблизи границ Липецкой области замечены БПЛА — в регионе объявлен жёлтый уровень угрозы «Воздушная опасность».
воздушная тревога
0
3
12
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лоя
вчера, 23:46
Надеюсь следующий уровень:отмена угрозы БПЛА. Короче я спать.
Ответить
Тимон
вчера, 23:55
Спасибо за положительное предсказание)))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru