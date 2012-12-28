Объявлен желтый уровень угрозы

Громкое «дело врачей»: сотрудники псевдомедицинского центра получили от 3 до 5 лет колонии
Двух полицейских подозревают в мошенничестве: за 2 миллиона рублей они обещали вернуть владельцу люксовый автомобиль
В горсовете не поверили в утверждение вице-мэра Липецка о наличии у «управляшек» тракторов для уборки снега
Липецкая вечЁрка: приговор по делу врачей, повторится ли снежный хаос, и новая отставка в мэрии
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