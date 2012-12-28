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Общество
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28 минут назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Еще на четырех десятках улиц 13 ноября давление холодной воды будет снижено из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды на улицах Гагарина, Семашко, Липовской, Игнатьева, Верхней Логовой, 8 Марта, Горького, Зегеля, Желябова, Угловой, Плеханова, Интернациональной, Пролетарской, Ленина, Саперной, Кузнечной, Урицкого, Шевченко, Вавилова, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Горняцкой, Кротевича, Чайковского, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Тельмана, Шкатова, Орловской, Короленко, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, по проездам Шишкина, Лузана, в переулке Антипова.
Воду подвезут по адресам: улица Кривенкова, 35, улица Скороходова, 11, улица Водопьянова, 18, улица Гагарина, 61, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Перебои со светом из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для каждого отдельного домовладения) будут наблюдаться:
- с 09:00 до 18:00 – на улицах Алмазной, Гражданской, Энергостроителей;
- с 14:00 до 18:00 – на улицах Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, по Осеннему проезду.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Кротевича, Гранитную, Вавилова, Новокарьерную, Урицкого, Шевченко, Бачурина, Брюллова, Стасова, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный, проезд Шишкина, садоводчества «Сокол-1», «Сокол-2».
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