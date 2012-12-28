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28 минут назад
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Еще на четырех десятках улиц 13 ноября давление холодной воды будет снижено из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 35, 37, 39, 41 по улице Кривенкова, №№ 119б, 119в, 119г, 119д по улице Ковалева, № 11 по улице Скороходова, №№ 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 24, 28, 30, 47, 51/2, 55/4, 57, 59, 61, 61а по улице Гагарина, № 1 по улице Липовской, №№ 1, 3, 5, 5а, 6, 8, 8а, 18, 68 по улице Семашко, №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 13, 13а по улице Плеханова, №№ 1а, 9а, 9а/1, 11, 17, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 30 по улице Зегеля, №№ 2, 4, 12, 21 по улице Вавилова, №№ 1, 3, 4, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 6, 8 по улице 30 лет Октября, № 9а по улице Кротевича, №№ 1, 1в, 38, 65, 65б по улице Калинина, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, № 4а на площади Петра Великого, в частном секторе улиц Калинина, Радиаторной. 

Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды на улицах Гагарина, Семашко, Липовской, Игнатьева, Верхней Логовой, 8 Марта, Горького, Зегеля, Желябова, Угловой, Плеханова, Интернациональной, Пролетарской, Ленина, Саперной, Кузнечной, Урицкого, Шевченко, Вавилова, 30 лет Октября, 4-й Пятилетки, Горняцкой, Кротевича, Чайковского, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Тельмана, Шкатова, Орловской, Короленко, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, по проездам Шишкина, Лузана, в переулке Антипова. 

Воду подвезут по адресам: улица Кривенкова, 35, улица Скороходова, 11, улица Водопьянова, 18, улица Гагарина, 61, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

13 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Перебои со светом из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для каждого отдельного домовладения) будут наблюдаться:

- с 09:00 до 18:00 – на улицах Алмазной, Гражданской, Энергостроителей;

- с 14:00 до 18:00 – на улицах Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, по Осеннему проезду. 

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Кротевича, Гранитную, Вавилова, Новокарьерную, Урицкого, Шевченко, Бачурина, Брюллова, Стасова, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный, проезд Шишкина, садоводчества «Сокол-1», «Сокол-2». 

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18 минут назад
Все по плану!!
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