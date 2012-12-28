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Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
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84
50 минут назад

Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей

Мужчина хотел разобраться в методике расчета кадастровой стоимости недвижимости и заплатил юристам 15 000 рублей, но те ему сообщили о необходимости заказать ещё за 60 тысяч рублей услугу по оценке рыночной стоимости объекта.

Ещё один липчанин выиграл иску о защите прав потребителей. В октябре 2023 года между липчанином и юридической компанией был заключен договор об оказании юридических услуг стоимостью 15 тысяч рублей: мужчине нужно было разобраться в методике расчета кадастровой стоимости принадлежащей ему недвижимости в связи с значительным увеличением этой стоимости.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на следующий день после заключения договора сотрудник юридической фирмы сообщил клиенту о необходимости заказать в сторонней организации ещё за 60 тысяч рублей отдельную услугу — оценку рыночной стоимости недвижимости.

Тогда клиент обратился в юридическую компанию с заявлением о расторжении договора и возврате 15 тысяч рублей, так как при заключении договора его не проинформировали об иных дорогостоящих расходах. Но в расторжении договора и возврате денег потребителю было отказано, и он пошёл в суд. А по закону «О защите прав потребителей» у потребителя есть право отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В результате суд вынес решение взыскать с юридической фирмы 12 тысяч рублей (сумма по договору за вычетом фактически понесенных расходов), компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 7 тысяч рублей. Всего в пользу потребителя присудили 21 тысячу рублей.

Всего за 10 месяцев этого года в суды направлено 114 исков о защите прав потребителей, что больше чем в аналогичном периоде 2023 года в 1,4 раза. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области дано 79 заключений в гражданских процессах по спорам, связанным с розничной продажей товаров и оказанием услуг, в том числе туристических, платных юридических и образовательных услуг, бытового обслуживания населения, услуг ЖКХ и связи.
права потребителей
Роспотребнадзор
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