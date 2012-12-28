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Общество
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50 минут назад
Клиент юридической фирмы отсудил у неё 21 тысячу рублей
Мужчина хотел разобраться в методике расчета кадастровой стоимости недвижимости и заплатил юристам 15 000 рублей, но те ему сообщили о необходимости заказать ещё за 60 тысяч рублей услугу по оценке рыночной стоимости объекта.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на следующий день после заключения договора сотрудник юридической фирмы сообщил клиенту о необходимости заказать в сторонней организации ещё за 60 тысяч рублей отдельную услугу — оценку рыночной стоимости недвижимости.
Тогда клиент обратился в юридическую компанию с заявлением о расторжении договора и возврате 15 тысяч рублей, так как при заключении договора его не проинформировали об иных дорогостоящих расходах. Но в расторжении договора и возврате денег потребителю было отказано, и он пошёл в суд. А по закону «О защите прав потребителей» у потребителя есть право отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
В результате суд вынес решение взыскать с юридической фирмы 12 тысяч рублей (сумма по договору за вычетом фактически понесенных расходов), компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 7 тысяч рублей. Всего в пользу потребителя присудили 21 тысячу рублей.
Всего за 10 месяцев этого года в суды направлено 114 исков о защите прав потребителей, что больше чем в аналогичном периоде 2023 года в 1,4 раза. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области дано 79 заключений в гражданских процессах по спорам, связанным с розничной продажей товаров и оказанием услуг, в том числе туристических, платных юридических и образовательных услуг, бытового обслуживания населения, услуг ЖКХ и связи.
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