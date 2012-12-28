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Общество
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сегодня, 15:54
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На липецких остановках появятся электронные экраны
Такие экраны, как сообщили в мэрии, помимо площади Победы появятся на остановках «Проспект 60 лет СССР», «Улица Терешковой», «24 микрорайон», «Полиграфический комплекс», «Областная больница», «Петровский рынок», «Улица Шкатова», «Улица Славянова», «Улица Бунина», «29 микрорайон», «Автодор».
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