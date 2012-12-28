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сегодня, 15:54
24

На липецких остановках появятся электронные экраны

Сегодня на площади Победы вдруг начали демонтировать плитку и рыть траншею. Оказалось прокладывается кабель для световых экранов.





Такие экраны, как сообщили в мэрии, помимо площади Победы появятся на остановках «Проспект 60 лет СССР», «Улица Терешковой», «24 микрорайон», «Полиграфический комплекс», «Областная больница», «Петровский рынок», «Улица Шкатова», «Улица Славянова», «Улица Бунина», «29 микрорайон», «Автодор».
экраны
остановка
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
30 минут назад
Лучше остановки сделали нормальные
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Как гость
31 минуту назад
Господи... у вас скамейки крадут, а они экраны вешать...
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Житель
40 минут назад
В Тамбове все лучше !
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Не долго
52 минуты назад
Им жить. Разобьют.
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-
52 минуты назад
В 2010 году были такие экраны. Куда дели?
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Сергей
58 минут назад
Почему в городе всё делается, а окраины забыли. На ЛТЗ ничего не делают.
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Гость
58 минут назад
Лудше для полной ясности поставить контроль маршрутов. А то 2-3один за одним а потом 30-40 минут не одного автобуса. Как это было раньше на астановкн АВТОПАРК. Где подезжая к астановки и открыв дверь автобус отмечался по времени прибытия.
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Елена
сегодня, 16:55
Так по всему Проспекту Победы все-таки на остановках написали какая?
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Житель города
50 минут назад
Может правда названия напишите остановок?
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Бабка Первая
сегодня, 16:47
Пусть копают. Лишь бы безработицы не было)
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Иван Иванов
сегодня, 16:44
ПАВИЛЬОН НА ОСТАНОВКЕ 12 ГИМНАЗИЯ ПОСТАВЬТЕ ГА МЕСТО,, А ПОТОМ ПИШИТЕ СКАЗКИ
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