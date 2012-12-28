Фонд «Милосердие» открыл в Липецке соревнования между городскими школами

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» открыл в Липецке вторые городские спортивные соревнования «Стальные старты». Межшкольное многоборье - это социальный проект, который помогает популяризации среди молодежи физической культуры как составной части здорового образа жизни.

В течение недели 25 школьных команд померятся силами в шести дисциплинах. К традиционным видам - эстафетному плаванию, функциональному многоборью, мини-футболу, боулингу и бадминтону – добавится мастер-болл. Новая дисциплина дает участникам возможность показать навыки владения баскетбольным мячом.«Вторые межшкольные соревнования мы сделали еще более массовыми, чем год назад, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. – Мы решили увеличить призовой фонд, чтобы у ребят был дополнительный стимул бороться и выигрывать грант на развитие спортивной инфраструктуры родной школы и приобретение спортинвентаря. Уверена, проигравших не будет, абсолютно все участники получат прекрасную возможность проявить командный дух и показать личные волевые качества».Соревнования пройдут с 11 по 18 ноября на базе спорткомплексов «Нептун» и «Спортпарк». Игровые залы и дорожки плавательного бассейна заполнят команды учащихся городских школ в возрасте от 10 до 15 лет.Команда-победительница по сумме всех состязаний получит денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Его можно будет потратить на приобретение спортинвентаря и формы, совершенствование школьных спортивных объектов. Чемпиону также вручат большой переходящий кубок от благотворительного фонда «Милосердие».За второе и третье места команды получат сертификаты номиналом 70 тысяч и 50 тысяч рублей. Всем участникам соревнований после регистрации вручат стартовые пакеты с сувенирами, а по завершении - памятные медали. Специальный призы подготовили лучшим наставникам школьных команд и самым активным болельщикам.