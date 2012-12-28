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Происшествия
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26 минут назад
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На АЗС украли семь заправочных пистолетов
Подозревают неработающего 53-летнего ельчанина: кражу записала камера наблюдения.
В краже подозревают неработающего 53-летнего ельчанина.
«Проезжая мимо заправки, подозреваемый увидел, что она не работает. В очередной раз, приехав на заправку, мужчина надел балаклаву и похитил пистолеты и фитинги к ним, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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