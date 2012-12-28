На АЗС украли семь заправочных пистолетов

Подозревают неработающего 53-летнего ельчанина: кражу записала камера наблюдения.

Ещё 24 октября в Елецком районе на федеральной трассе с недействующей автозаправочной станции украли семь заправочных пистолетов и фитингов к ним на общую сумму 60 000 рублей.В краже подозревают неработающего 53-летнего ельчанина.«Проезжая мимо заправки, подозреваемый увидел, что она не работает. В очередной раз, приехав на заправку, мужчина надел балаклаву и похитил пистолеты и фитинги к ним, — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.