33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Происшествия
201
35 минут назад
Пьяный водитель попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 10 000 рублей
Садящиеся нетрезвыми за руль регулярно попадаются на даче взяток.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 октября в патрульном автомобиле инспекторов ДПС, стоящем возле здания Становлянской районной больницы, мужчина положил на панель рычага переключения передач 10 тысяч рублей. Деньги предназначались инспектору ДПС за не составление административного материала за пьяную езду по статье 12.8 КоАП РФ.
Но полицейский от получения взятки отказался. Теперь водителю грозит до года лишения свободы.
А в Воловском районе 67-летний водитель уже получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года за покушение на дачу взятки инспекторам ДПС (по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ). Пьяным за рулём автомобиля «Волга-3110» мужчина попался 9 июля этого года в селе Воловчик.
Водитель также был приглашен в служебный автомобиль, в котором предложил двоим инспекторам ДПС 15 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности. Но полицейские от взятки отказались.
0
1
0
0
1
Комментарии