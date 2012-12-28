Пьяный водитель попытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 10 000 рублей

Садящиеся нетрезвыми за руль регулярно попадаются на даче взяток.

В Становлянском округе возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество в отношении 65-летнего водителя (по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291.2 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 октября в патрульном автомобиле инспекторов ДПС, стоящем возле здания Становлянской районной больницы, мужчина положил на панель рычага переключения передач 10 тысяч рублей. Деньги предназначались инспектору ДПС за не составление административного материала за пьяную езду по статье 12.8 КоАП РФ.Но полицейский от получения взятки отказался. Теперь водителю грозит до года лишения свободы.А в Воловском районе 67-летний водитель уже получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года за покушение на дачу взятки инспекторам ДПС (по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ). Пьяным за рулём автомобиля «Волга-3110» мужчина попался 9 июля этого года в селе Воловчик.Водитель также был приглашен в служебный автомобиль, в котором предложил двоим инспекторам ДПС 15 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности. Но полицейские от взятки отказались.