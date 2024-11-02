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сегодня, 12:31
Российские туристы сообщают о вспышке неизвестного вируса в Турции
На побережье турецкого города Белек резко возросла заболеваемость вирусом коксаки. За последние дни десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов.
За последние дни десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому — пришлось ставить капельницы.
По данным источника, острая фаза заболевания длится 4-5 дней, а инкубационный период может составлять около 4-14 дней. Отмечается, что некоторые туристы начинают чувствовать недомогание уже в самолете по дороге в Россию.
По одной версии, люди могли подхватить вирус Коксаки, поскольку у некоторых детей появлялась сыпь на коже рук и ног.
Согласно другому предположению, туристы заболевают новой формой коронавируса, потому что у них есть жалобы на ломоту костей, расстройство желудка и потерю аппетита, как при ковиде. Кроме того, это может быть ротавирус, хотя тошнота и рвота отмечаются не у всех заразившихся.
Как пишет издание, почти всем туристам ставят диагноз «Острая неуточненная инфекция», а в качестве лечения прописывают антибиотики и противовирусные препараты.
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