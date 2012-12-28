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Здоровье
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49 минут назад
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Думали инсульт — оказался ковид
Крановщик, которому стало плохо на 80-метровой высоте, самостоятельно с мог спуститься из кабины на землю.
Находящийся на 80-метровой высоте рабочий связался с прорабом по рации и сообщил о симптомах, похожих то ли на инфаркт, то ли на инсульт. На место происшествия были вызваны скорая помощь, отряд спасателей городского управления ГО и ЧС и сотрудники УГПСС. Однако крановщик сумел самостоятельно спустился на землю. Врач скорой помощи, осмотрев пациента и узнав от него о симптомах, поставил диагноз «коронавирусная инфекция», но для его уточнения рабочего отправили в областную инфекционку.
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