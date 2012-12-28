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53
12 минут назад

В Липецкой области ночью пройдут небольшие дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, небольшие дожди ожидаются местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13 градусов. В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью – от +3 до +5 градусов, днем – от +10 до +12 градусов. День 28 октября стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 15 градусов мороза.
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