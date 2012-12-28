Задержание пятого беглеца из ИК-2 Липецка подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк

Сбежавший уголовник прятался в частном секторе села Петровское Тамбовской области

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных. Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», — сообщила Ирина Волк.Ранее о задержании пятого беглеца сообщил канал Shot.