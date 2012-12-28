Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
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Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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56 минут назад
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Задержание пятого беглеца из ИК-2 Липецка подтвердила представитель МВД РФ Ирина Волк
Сбежавший уголовник прятался в частном секторе села Петровское Тамбовской области
Ранее о задержании пятого беглеца сообщил канал Shot.
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