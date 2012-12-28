В Липецкой области отменен и желтый уровень воздушной угрозы

Объявлен отбой желтого уровня воздушной опасности по Липецкой области

Об отбое сообщили официальные каналы оповещения, экстренные службы и органы власти.Воздушная опасность желтого и красного уровня длилась около двух с половиной часов. Работало ПВО, есть сбития вражеских дронов.На данный момент опасность миновала.