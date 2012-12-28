Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
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Происшествия
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30 минут назад
В Липецкой области отменен и желтый уровень воздушной угрозы
Объявлен отбой желтого уровня воздушной опасности по Липецкой области
Воздушная опасность желтого и красного уровня длилась около двух с половиной часов. Работало ПВО, есть сбития вражеских дронов.
На данный момент опасность миновала.
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