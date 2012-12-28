Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Жуткая авария на трасе «Дон»: сгорели «Калина» и «ГАЗель»
Происшествия
В Липецке проведено массовое задержание подозреваемых в автомошенничествах
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Предприимчивый грязинец захватил часть леса и уже поставил фундамент для забора
Общество
Липчанка отсудила у турагента 279 тысяч рублей, но денег так и не увидела
Общество
Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области ввели в оборот новые пятитысячные купюры и монеты «Ёжик в тумане»
Общество
В Липецке за день сбили двух детей и пенсионера
Происшествия
Читать все
Александр Рябченко снова станет первым вице-губернатором
Общество
У липецкого «Эко-Прома» за нарушения в вывозе мусора уже можно отозвать лицензию
Общество
Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Происшествия
17-летняя липчанка украла в аптеке тесты на беременность
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Школьное питание подавали в тарелках со сколами
Общество
Четыре киоска на остановках незаконно торговали табаком и курительными смесями
Происшествия
В Липецкой области ночью до -1
Происшествия
В Грязях сожители-наркокурьеры получили 9,5 и 8 лет колонии
Происшествия
В мичуринском Центре охраны хищных птиц спасают жизнь редкого орлана из Липецкой области
Общество
Читать все
Происшествия
260
55 минут назад

В Липецкой области ночью до -1

Днем воздух разогреется до +10 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 1-4 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 12 градусов мороза.

похолодание
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru