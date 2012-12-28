Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Происшествия
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55 минут назад
В Липецкой области ночью до -1
Днем воздух разогреется до +10 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью – от 0 до +2 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 12 градусов мороза.
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