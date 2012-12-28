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Общество
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51 минуту назад
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Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки
В апреле прошлого года девочке смогли сделать сложную операцию в израильской клинике при поддержке благотворительного фонда и помощи неравнодушных липчан. Как рассказала GOROD48 мама девочки Ольга Гаврилова, сейчас ее младшая дочь начала вставать у опоры и пытается сделать первые шаги.
В декабре Каролине предстоит еще одна операция — на врачебном консилиуме в клинике высоких технологий имени Н.И.Пирогова Санкт Петербурга решено провести операцию по эндопротезированию правого тазобедренного сустава с установлением временного элифа. Это позволит восстановить функцию движения в суставе, уменьшить болевой синдром. Операция будет бесплатной, однако для дальнейшей реабилитации, для того, чтобы Каролина смогла ходить, потребуется специальное оборудование — опора для стояния для детей инвалидов и ходунки с дополнительной фиксацией. Их стоимость составляет 489 тысяч рублей.
— К сожалению самим нам не под силу приобрести данное оборудование, весь доход семьи это пенсия ребенка и заработок мужа, большая часть дохода уходит на оплату гидрореабилитации, без которой нам нельзя обойтись — она является частью необходимого восстановительного лечения. Мы будем благодарны любой помощи и поддержке, — рассказала мама Каролины.
Средства для помощи Каролине можно перевести по номеру телефона: 8-950-803-72-79, карта Сбербанка привязана к номеру, получатель Гаврилова Ольга Николаевна.
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