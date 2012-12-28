Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
Спорт
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
Стекло на Доватора упало само
Происшествия
В селе Ленино горел жилой дом
Происшествия
Разбит остановочный павильон «Улица Доватора»
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Общество
Читать все
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
Птица в Копцевых Хуторах погибла от яда против грызунов
Происшествия
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Общество
Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?
Общество
В Липецкую область на один день заглянут дожди
Погода в Липецке
Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
Происшествия
Липецких волейболисток растерзали «тигрицы»
Спорт
Читать все
Общество
411
51 минуту назад
4

Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки

Маленькой липчанке Каролине Гавриловой всего два года, но она уже успела перенести серьезную операцию из-за редкого заболевания, с которым родилась — spina bifida. Это врождённый дефект закрытия позвоночного столба, или расщепление позвоночника. Ещё болезнь называют менингеальной грыжей. В случае маленькой липчанки болезнь проявилась в той форме, когда спинной мозг и нервы патологически изменены.

В апреле прошлого года девочке смогли сделать сложную операцию в израильской клинике при поддержке благотворительного фонда и помощи неравнодушных липчан. Как рассказала GOROD48 мама девочки Ольга Гаврилова, сейчас ее младшая дочь начала вставать у опоры и пытается сделать первые шаги. 

В декабре Каролине предстоит еще одна операция — на врачебном консилиуме в клинике высоких технологий имени Н.И.Пирогова Санкт Петербурга решено провести операцию по эндопротезированию правого тазобедренного сустава с установлением временного элифа. Это позволит восстановить функцию движения в суставе, уменьшить болевой синдром. Операция будет бесплатной, однако для дальнейшей реабилитации, для того, чтобы Каролина смогла ходить, потребуется специальное оборудование — опора для стояния для детей инвалидов и ходунки с дополнительной фиксацией. Их стоимость составляет 489 тысяч рублей.

IMG-20240904-WA0026~3.jpg

— К сожалению самим нам не под силу приобрести данное оборудование, весь доход семьи это пенсия ребенка и заработок мужа, большая часть дохода уходит на оплату гидрореабилитации, без которой нам нельзя обойтись — она является частью необходимого восстановительного лечения. Мы будем благодарны любой помощи и поддержке, — рассказала мама Каролины.

Средства для помощи Каролине можно перевести по номеру телефона: 8-950-803-72-79, карта Сбербанка привязана к номеру, получатель Гаврилова Ольга Николаевна.

благотворительность
1
2
1
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Меня тоже это интересует
31 минуту назад
К депутатам обратитесь они богатенькие
Ответить
Просто
42 минуты назад
Почему государство не помогает?
Ответить
Иван
27 минут назад
Это им не интересно, есть более доходные для наших чинуш вложения.
Ответить
it_happens
27 минут назад
"порядок" наводит в другом месте.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru