Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки

Маленькой липчанке Каролине Гавриловой всего два года, но она уже успела перенести серьезную операцию из-за редкого заболевания, с которым родилась — spina bifida. Это врождённый дефект закрытия позвоночного столба, или расщепление позвоночника. Ещё болезнь называют менингеальной грыжей. В случае маленькой липчанки болезнь проявилась в той форме, когда спинной мозг и нервы патологически изменены.В апреле прошлого года девочке смоглив израильской клинике при поддержке благотворительного фонда и помощи неравнодушных липчан. Как рассказала GOROD48 мама девочки Ольга Гаврилова, сейчас ее младшая дочь начала вставать у опоры и пытается сделать первые шаги.В декабре Каролине предстоит еще одна операция — на врачебном консилиуме в клинике высоких технологий имени Н.И.Пирогова Санкт Петербурга решено провести операцию по эндопротезированию правого тазобедренного сустава с установлением временного элифа. Это позволит восстановить функцию движения в суставе, уменьшить болевой синдром. Операция будет бесплатной, однако для дальнейшей реабилитации, для того, чтобы Каролина смогла ходить, потребуется специальное оборудование — опора для стояния для детей инвалидов и ходунки с дополнительной фиксацией. Их стоимость составляет 489 тысяч рублей.— К сожалению самим нам не под силу приобрести данное оборудование, весь доход семьи это пенсия ребенка и заработок мужа, большая часть дохода уходит на оплату гидрореабилитации, без которой нам нельзя обойтись — она является частью необходимого восстановительного лечения. Мы будем благодарны любой помощи и поддержке, — рассказала мама Каролины.Средства для помощи Каролине можно перевести по номеру телефона: 8-950-803-72-79, карта Сбербанка привязана к номеру, получатель Гаврилова Ольга Николаевна.