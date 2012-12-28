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28 минут назад
Подросток проломил трубой стену гаража и вынес два комплекта резины
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В краже подозревают 15-летнего липчанина.
«Подозреваемый проломил трубой кирпичную стену гаража, проник внутрь и похитил два комплекта автомобильных колес, которые перекатил в сарай, расположенный на территории гаражного кооператива. Продать их он не успел, так как был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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