Подросток проломил трубой стену гаража и вынес два комплекта резины

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

21 октября в Липецке в полицию обратился 34-летний мужчина, у которого в период с 14 по 21 октября, проломив стену гаража в гаражном кооперативе на Осеннем проезде, украли два комплекта зимней и летней резины на диска на сумму 180 000 рублей.В краже подозревают 15-летнего липчанина.«Подозреваемый проломил трубой кирпичную стену гаража, проник внутрь и похитил два комплекта автомобильных колес, которые перекатил в сарай, расположенный на территории гаражного кооператива. Продать их он не успел, так как был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.