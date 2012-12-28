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сегодня, 14:30
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В Липецкой области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо

Самый большой скачок цены зафиксирован на бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается восьмую неделю подряд. А в целом на прошлой неделе вновь подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 15 по 21 октября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла, как и неделей ранее, на 0,2% — с 56,38 до 56,52 рубля за литр. Так, на 0,3% выросла в цене марка бензина АИ-92 — его стоимость составила 53,19 рубля (на 14 октября — 53,02 рубля), бензин марки АИ-95 подорожал на 0,1%, до 58,62 рубля (было 58,54 рубля). Бензин марки АИ-98 восьмую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,5%, а стоимость литра составила 80,98 рубля (стоимость на 14 октября — 80,55 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделей ранее, на 0,2%, средняя цена за литр составила 63,20 рубля (на 14 октября — 63,07 рубля).

топливо
цены
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Комментарии (6)

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Сначала новые
житель
7 минут назад
мне за 30, если в липецке бесплатные кружки для таких, где чему-то могут научить?
Ответить
Да уж хватит
12 минут назад
По телевизору все только улучшается
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Камазист
25 минут назад
Теперь ждите подорожание на всё
Ответить
Кто
50 минут назад
владеет нефтью ,тот владеет бензином !
Ответить
Патриот
55 минут назад
А загнивает запад
Ответить
Че правда дорожает?
56 минут назад
По зомби ящику вчера показывали что мы увеличили поставку нефти друзьям в разы! Значит вывод один. Накормить с нашего кармана всех кто хочет а свои и так проживут! Правильно?
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