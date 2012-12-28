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Происшествия
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сегодня, 14:30
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В Липецкой области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
Самый большой скачок цены зафиксирован на бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается восьмую неделю подряд. А в целом на прошлой неделе вновь подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 15 по 21 октября) представил Липецкстат.
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