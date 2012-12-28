В Липецкой области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо

Самый большой скачок цены зафиксирован на бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается восьмую неделю подряд. А в целом на прошлой неделе вновь подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 15 по 21 октября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла, как и неделей ранее, на 0,2% — с 56,38 до 56,52 рубля за литр. Так, на 0,3% выросла в цене марка бензина АИ-92 — его стоимость составила 53,19 рубля (на 14 октября — 53,02 рубля), бензин марки АИ-95 подорожал на 0,1%, до 58,62 рубля (было 58,54 рубля). Бензин марки АИ-98 восьмую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,5%, а стоимость литра составила 80,98 рубля (стоимость на 14 октября — 80,55 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделей ранее, на 0,2%, средняя цена за литр составила 63,20 рубля (на 14 октября — 63,07 рубля).