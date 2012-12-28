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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
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68
18 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

А в Ссёлках и Жёлтых песках 24 октября давление при подаче холодной воды снизят из-за ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 21, 23 по улице Молодежной, № 157 по улице Московской, № 9 по проезду Кувшинова. 

Воду подвезут на улицу Молодежную, 21 и улицу Московскую, 157. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
Также из-за ремонтных работ с 10:00 и до окончания работ жители Ссёлок и Жёлтых песков могут столкнуться с возможным снижением параметров давления холодной воды. Понижение давления воды затронет потребителей по адресам: улица Ракитная, 2, улица 300-летия Флота России, владение 2, улица Палисадная, 17, также жителей частного сектора:

- в Ссёлках - на улицах Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, в переулках Благодарном, Краснозоренском, Лазурном;

- в Жёлтых песках – на улицах Буденного, Космонавтов, Ленина, Луговой, Полевой, Рождественской, Сиреневой, Советской, Лесной. 
24 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 с перебоями электричества из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Стаханова, Кривенкова, Минской, Свиридова, 50 лет НЛМК, Интернациональной, Московской (Липецк-Лада), Новой, в 34 микрорайоне – отключения составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток. 

С 14:00 до 19:00 перерывы подачи света из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на улицах Меркулова, Ангарской, Детской, Невского, Осипенко, Суворова, по проспектам Мира и 60 лет СССР, в переулке Рудном. 

С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Гайдара, Клары Цеткин, переулки Войнич, Ермака, Болотникова, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую, садоводчество «Студеновское». 

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