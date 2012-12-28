«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Общество
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56 минут назад
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Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Сегодня, 23 октября, стали известны новые подробности убийства подростка, ночью загорелся бывший магазин «Леруа Мерлен», и мэрия предлагает ввести туристический налог.
Знакомый признался в присутствии адвоката, что в день убийства три раза ударил Кресникова ножом, а потом вызвал ему скорую помощь. Таким образом последний хотел создать видимость самообороны.
В отношении знакомого Кресникова возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя он заключен под стражу.
Сам Кресников пока лечится в больнице, выпишут его прямо в СИЗО.
Напомним, вечером 13 октября на улице Ушинского от удара ножом в сердце умер15-летний подросток. Подозрение в убийстве пало на 41-летнего жителя Сокола Андрея Кресникова, которого обнаружили с ножевым ранением в приемном покое областной больницы. Следствию Кресников заявил, что ударил мальчика ножом после того, как на него напала и нанесла ножевые ранения группа подростков.
«Надо же! Преступление хотел сокрыть: нож забросил на киоск, сам собутыльника попросил самооборону инсценировать — боится срока! А мальчик от него спрятался за киоск (испугался мужика с ножом, что вполне понятно), так Крестников его ножом в сердце. Самому страшно, а мальчишка теперь в могиле», — размышляет Сосед.
«Сколько его еще в больничке будут лечить? Может хватит, пора в сизо. Щас наверное от гастрита начали лечить или насморк?» — спросил Гость.
Ночью в торговом центре загорелся светильник, а от него пламя перекинулось на готовую продукцию на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили до прибытия пожарных.
Это можно было назвать небольшим инцидентом, если бы не место: «Лемана ПРО» бывший «Леруа Мерлен» на Елецком шоссе. Именно поэтому новость оказалась самой читаемой сегодня на GOROD48.
«Вот и покупай там светильники!» — запереживал Миротворец.
«Нет ничего лучше советской лампочки Ильича. На крайний случай советская керосинка», — ответил ему Коммунист ЗаМКАДыш.
В следующем году в Липецке появится новый налог — туристический. Жителям города он не грозит. Под налогообложение попадут постояльцы 40 липецких гостиниц. За сутки проживания с них будут дополнительно взимать 100 рублей налога.
Туристический налог — не ноу-хау, он уже несколько лет действует в разных городах России. Правда, в эти города любят ездить туристы. Липецк же никак не может похвастаться наплывом отдыхающих. Однако мэрия оптимистично заявила, что в 2025 году намерена получить 300 миллионов рублей доходов от нового налога!
Комментаторы GOROD48 к новому налогу отнеслись скептически, много острили.
«Почти как херсонес таврический! Одни раскопки!» — заметил житель.
«Главная туристическая тропа --- речка-вонючка в парке Победы! Всех туда!» — добавил комментатор.
«Да, идиотизм крепчает», — считает Турист.
«Пора внести ответственность за подобные инициативы: при принятии решения провести через год анализ, на сколько увеличился турпоток в область и сбылись прогнозы о сборе 300 млн? Если не соберут, то разницу взыскивать с инициаторов законопроекта. Может, тогда начнут думать прежде, чем предлагать», — добавило Встречное предложение.
«Пока рано еще. Вот года через 3-4, когда Липецк полностью провалится (или прорвется, кому как нравится), тогда можно будет брать и по 300 — люди будут приезжать, смотреть и радоваться, что живут не в Липецке. Зимой можно и по 500 брать, с учетом того, что весь город — бесплатный каток», — написал Да.
«У моей жены прописка воронежская, мне за нее теперь платить тоже?» — испугался Гость.
«У нас так мало солнечных дней. Аквапарк бы построили, чтобы лето продлить. Кроме зоопарка, ничего нет. Наших детей скоро звери в лицо знать будут. А вы говорите туристы. Что смотреть то?» — недоумевает Татьяна.
«По мне — так туристам, посетившим Липецк, надо доплачивать!» — уверен Савелий.
«Гораздо эффективнее брать туристический налог не в гостиницах, а непосредственно на въезде в Липецкую область. Только задумайтесь, сколько проезжающих туристов дальнобойщиков будут пополнять наш бюджет!» — пошел дальше Александр.
«Здравое решение», — заявил Липчанин.
Может быть, потому и обещают реставрировать чугунное ограждение моста на Плехановсокм спуске, чтобы туристам было что посмотреть?
И еще про налоги. С 0,3 до 1,5% увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих свои участки под ведение бизнеса.
«Нужно ещё ввести налог на дым, и на ношение бород», — посоветовал Александр.
Погода потихоньку начинает портиться. Завтра будет уже не так тепло. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается от +9 до +11 градусов.
И приятная новость. «Квадра» сделала перерасчет за горячее водоснабжение на сумму 28 миллионов рублей для жильцов 1800 домов. В этом сезоне у многих горожан вовремя не включили воду после гидравлических испытаний.
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