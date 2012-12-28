Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Происшествия
Убийство подростка: раны Андрею Кресникову нанес его знакомый
Происшествия
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
Грузовик опрокинулся на сельской улице, водитель госпитализирован
Происшествия
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Общество
Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент
Общество
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Общество
Лев-Толстовский район собирается возглавить председатель сельсовета
Общество
В центре Липецка утром было жарко: в районе перекрытых мостов вышли из строя светофоры
Общество
Читать все
«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Общество
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +12
Погода в Липецке
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкий и тамбовский силачи побили рекорды России, но засчитаны они им не будут
Спорт
Болельщиков не повезли в «Атлант», чтобы не расстраивать?
Спорт
Три красавицы из Липецка отстаивают честь России в чемпионате мира по борьбе
Спорт
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Общество
Воспитанник липецкого велоспорта целый год будет ездить в чемпионской майке
Спорт
На НЛМК отметили 85-летие энергетического производства
НЛМК Live
Читать все
Общество
353
56 минут назад
2

Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги

Сегодня, 23 октября, стали известны новые подробности убийства подростка, ночью загорелся бывший магазин «Леруа Мерлен», и мэрия предлагает ввести туристический налог.

В деле об убийстве 15-летнего подростка на улице Ушинского появился новый фигурант. По ходатайству следствия, арестовали знакомого 41-летнего Андрея Кресникова (его подозревают в убийстве подростка).

Знакомый признался в присутствии адвоката, что в день убийства три раза ударил Кресникова ножом, а потом вызвал ему скорую помощь. Таким образом последний хотел создать видимость самообороны.

В отношении знакомого Кресникова возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

Сам Кресников пока лечится в больнице, выпишут его прямо в СИЗО.

Напомним, вечером 13 октября на улице Ушинского от удара ножом в сердце умер15-летний подросток. Подозрение в убийстве пало на 41-летнего жителя Сокола Андрея Кресникова, которого обнаружили с ножевым ранением в приемном покое областной больницы. Следствию Кресников заявил, что ударил мальчика ножом после того, как на него напала и нанесла ножевые ранения группа подростков.

«Надо же! Преступление хотел сокрыть: нож забросил на киоск, сам собутыльника попросил самооборону инсценировать — боится срока! А мальчик от него спрятался за киоск (испугался мужика с ножом, что вполне понятно), так Крестников его ножом в сердце. Самому страшно, а мальчишка теперь в могиле», — размышляет Сосед.

«Сколько его еще в больничке будут лечить? Может хватит, пора в сизо. Щас наверное от гастрита начали лечить или насморк?» — спросил Гость.

Ночью в торговом центре загорелся светильник, а от него пламя перекинулось на готовую продукцию на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили до прибытия пожарных.

Это можно было назвать небольшим инцидентом, если бы не место:  «Лемана ПРО» бывший «Леруа Мерлен» на Елецком шоссе. Именно поэтому новость оказалась самой читаемой сегодня на GOROD48.

«Вот и покупай там светильники!» — запереживал Миротворец.

«Нет ничего лучше советской лампочки Ильича. На крайний случай советская керосинка», — ответил ему Коммунист ЗаМКАДыш.

В следующем году в Липецке появится новый налог — туристический. Жителям города он не грозит. Под налогообложение попадут постояльцы 40 липецких гостиниц. За сутки проживания с них будут дополнительно взимать 100 рублей налога.

Туристический налог — не ноу-хау, он уже несколько лет действует в разных городах России. Правда, в эти города любят ездить туристы. Липецк же никак не может похвастаться наплывом отдыхающих. Однако мэрия оптимистично заявила, что в 2025 году намерена получить 300 миллионов рублей доходов от нового налога!

Комментаторы GOROD48 к новому налогу отнеслись скептически, много острили.

«Почти как херсонес таврический! Одни раскопки!» — заметил житель.

«Главная туристическая тропа --- речка-вонючка в парке Победы! Всех туда!» — добавил комментатор.

«Да, идиотизм крепчает», — считает Турист.

«Пора внести ответственность за подобные инициативы: при принятии решения провести через год анализ, на сколько увеличился турпоток в область и сбылись прогнозы о сборе 300 млн? Если не соберут, то разницу взыскивать с инициаторов законопроекта. Может, тогда начнут думать прежде, чем предлагать», — добавило Встречное предложение.

«Пока рано еще. Вот года через 3-4, когда Липецк полностью провалится (или прорвется, кому как нравится), тогда можно будет брать и по 300 — люди будут приезжать, смотреть и радоваться, что живут не в Липецке. Зимой можно и по 500 брать, с учетом того, что весь город — бесплатный каток», — написал Да.

«У моей жены прописка воронежская, мне за нее теперь платить тоже?» — испугался Гость.

«У нас так мало солнечных дней. Аквапарк бы построили, чтобы лето продлить. Кроме зоопарка, ничего нет. Наших детей скоро звери в лицо знать будут. А вы говорите туристы. Что смотреть то?» — недоумевает Татьяна.

«По мне — так туристам, посетившим Липецк, надо доплачивать!» — уверен Савелий.

«Гораздо эффективнее брать туристический налог не в гостиницах, а непосредственно на въезде в Липецкую область. Только задумайтесь, сколько проезжающих туристов дальнобойщиков будут пополнять наш бюджет!» — пошел дальше Александр.

«Здравое решение», — заявил Липчанин.

Может быть, потому и обещают реставрировать чугунное ограждение моста на Плехановсокм спуске, чтобы туристам было что посмотреть?

И еще про налоги. С 0,3 до 1,5% увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих свои участки под ведение бизнеса.

«Нужно ещё ввести налог на дым, и на ношение бород», — посоветовал Александр.

Погода потихоньку начинает портиться. Завтра будет уже не так тепло. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается от +9 до +11 градусов.

И приятная новость. «Квадра» сделала перерасчет за горячее водоснабжение на сумму 28 миллионов рублей для жильцов 1800 домов. В этом сезоне у многих горожан вовремя не включили воду после гидравлических испытаний. 
вечЁрка
убийство подростка
пожар
налоги
0
2
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
7 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Надежда
19 минут назад
Что то у нас всё так плохо, что даже и сказать нечего
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru