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сегодня, 09:33
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В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»

Пламя от светильника перекинулось на товары.

Ночью 23 октября возник пожар в торговом центре «Лемана ПРО» бывшем «Леруа Мерлен» на Елецком шоссе в Липецке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, воспламенился светильник, от него загорелась готовая продукция на 15 квадратных метрах. Огонь был потушено до прибытия пожарных расчетов.

Днем ранее на трех квадратных метрах горел гараж на улице Заречной областного центра. Два раза пожарные тушили сухую траву и один раз мусор на открытой площади в районах области.
МЧС
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Комментарии (2)

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Миротворец
20 минут назад
вот и покупай там светильники)
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Оляля
32 минуты назад
Оппа...вы че,только за ремонт дома взялись!!
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