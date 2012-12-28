Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Сегодня в Липецке: мост перекрыли, джазовый оркестр открывает сезон, липецкие мужчины стремятся в домохозяйки
Происшествия
1488
сегодня, 09:33
2
В Липецке горел бывший «Леруа Мерлен»
Пламя от светильника перекинулось на товары.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, воспламенился светильник, от него загорелась готовая продукция на 15 квадратных метрах. Огонь был потушено до прибытия пожарных расчетов.
Днем ранее на трех квадратных метрах горел гараж на улице Заречной областного центра. Два раза пожарные тушили сухую траву и один раз мусор на открытой площади в районах области.
0
1
1
1
0
Комментарии (2)