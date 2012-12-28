Липецкая дзюдоистка взяла медаль на Кубке Азии

Нашей девушке пришлось побеждать соперниц из Монголии и Новой Зеландии.

На пьедестале липчанка крайняя слева





Евгения Бизина из Липецка стала «серебряным» призёром открытого Кубка Азии по здюдо среди юниорок до 21 года в Гонконге.В весовой категории до 63 кг за победу сражались 11 спортсменок из разных стран, Евгении пришглось выдержать три непростых поединка. В первом из них она взяла верх над соперницей из Монголии, во второй победила дзюдоистку из Новой Зеландии. В финале Бизиной противостояла другая монгольская девушка, которая взяла верх и стала победительницей.Медаль не вечного российско-белорусского противостояния, а настоящего международного турнира стала весомым достижением в карьере ученицы Фархада Тельман оглы Худавердиева. Всего в Кубке Азии выступили 137 дзюдоистов и дзюдоисток из 14 стран.