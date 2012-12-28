Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Спорт
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сегодня, 15:00
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Липецкая дзюдоистка взяла медаль на Кубке Азии
Нашей девушке пришлось побеждать соперниц из Монголии и Новой Зеландии.
В весовой категории до 63 кг за победу сражались 11 спортсменок из разных стран, Евгении пришглось выдержать три непростых поединка. В первом из них она взяла верх над соперницей из Монголии, во второй победила дзюдоистку из Новой Зеландии. В финале Бизиной противостояла другая монгольская девушка, которая взяла верх и стала победительницей.
На пьедестале липчанка крайняя слева
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