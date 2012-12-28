Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия
Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Происшествия
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вчера, 21:21
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Беспилотники перехвачены сегодня над областью
По данным Минобороны РФ, противовоздушная оборона работала днем.
Среди регионов, над которыми сбиты беспилотники, — Липецкая область.
Красный уровень угрозы действовал в регионе с двух часов ночи до пяти утра, затем, до семи вечера, действовал желтый уровень «Воздушная опасность»
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