Беспилотники перехвачены сегодня над областью

По данным Минобороны РФ, противовоздушная оборона работала днем.



29 июля, в период с 08:00 до 20:00, над 11 регионами страны и Черным морем перехвачены 150 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Среди регионов, над которыми сбиты беспилотники, — Липецкая область.Красный уровень угрозы действовал в регионе с двух часов ночи до пяти утра, затем, до семи вечера, действовал желтый уровень «Воздушная опасность»