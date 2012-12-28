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1711
вчера, 21:21
4

Беспилотники перехвачены сегодня над областью

По данным Минобороны РФ, противовоздушная оборона работала днем.

29 июля, в период с 08:00 до 20:00, над 11 регионами страны и Черным морем перехвачены 150 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Среди регионов, над которыми сбиты беспилотники, — Липецкая область.

Красный уровень угрозы действовал в регионе с двух часов ночи до пяти утра, затем, до семи вечера, действовал желтый уровень «Воздушная опасность» 

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
q
вчера, 23:16
Нужно ЧС вводить и останавливать остальную жизнь.
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Бабаха
вчера, 22:09
В происшествиях не открываю две новости: дроны и мошенники - надоело это лицезреть аж сил нет...
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А
24 минуты назад
как ребятам, которые там, надоело всё это... держатся из последних сил. Про отпуск 1 раз в полгода уже многие забыли...
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сними розовые очки
вчера, 23:17
какие все нежные
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