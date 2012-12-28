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Погода в Липецке
217
сегодня, 17:00
5

В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие сутки влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать восточная периферия антициклона, осадков не ожидается. 25 октября территория региона окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.

потепление
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0
2
2

Комментарии (6)

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Сначала новые
GAME
6 минут назад
Весь год баловал теплом, за исключением мая. Какой август был, какой сентябрь))) климат явно теплеет, шаг назад — два вперёд.
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Лена
46 минут назад
Если снег заметет по колено то я его расцелую даже рядом с собачьими кучками
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Костья
53 минуты назад
Хорошо бы, чтобв тепло и дальше было.
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Электрон Иванович
сегодня, 17:12
Хороша погодка. Хотелось бы чтобы было ещё по прохладнее и с дождями
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Квадра
32 минуты назад
куда уж еще прохладнее??
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