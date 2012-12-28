В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие сутки влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать восточная периферия антициклона, осадков не ожидается. 25 октября территория региона окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.