Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия

Всего в регионе обнаружено 600 курганов, и почти половина из них обладает таким же статусом.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области добилось включения в перечень выявленных объектов культурного наследия для двух курганных могильников «Матрёнка‑1» и «Матрёнка‑2», найденных в Усманском округе.Границы могильников официально утверждены. В них находятся пять курганов, которые археологи относят к эпохам бронзового и раннего железного веков.По словам археологов, точную датировку можно дать только после раскопок, но государство на протяжении десятилетий старается не вмешиваться в культурный слой, чтобы сохранить его до лучших времен и технологий исследования. Поэтому раскопки чаще всего проводятся на разрушающихся объектах.Всего в Липецкой области археологи нашли около 600 курганов и курганных могильников, около половины из них включены в перечень выявленных объектов археологического наследия или федеральный реестр объектов культурного наследия. В границах объектов действует особый режим использования земель. Он позволяет проводить археологические исследования, но строго контролирует иные виды работ. Строительство, мелиорация, хозяйственная деятельность возможны только при условии полной сохранности памятника.