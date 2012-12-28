Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое парней напали в лесу на полицейских
Происшествия
Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Общество
Минобороны сообщило о новых перехватах БПЛА над Липецкой областью
Происшествия
Водителям приготовиться — 1 августа в части города перекроют движение
Общество
Липчанка сильно сожгла ноги чистящим средством
Здоровье
53-летнего мужчину убило током
Происшествия
Сегодня в Липецке: грубость и высокомерие работодателей, мутные схемы с зарплатой
Общество
Полицейские помогли пострадавшей в ДТП пожилой паре
Происшествия
29-летнюю сотрудницу ПВЗ подозревают в мошенничестве на 440 000 рублей
Происшествия
Треть всех ДТП — на перекрёстках: как переломить опасный тренд?
Общество
Читать все
Липчанин отдал за «БМВ» 3 350 000 рублей и остался ни с чем
Происшествия
Для устройства на работу водитель купил липовую медсправку и получил судимость
Происшествия
За месяц и неделю усманец дважды попался пьяным за рулём
Происшествия
С пятницы на неделю меняется схема движения у памятника Танкистам
Общество
Елец станет галерей под открытым небом
Общество
32-летняя липчанка получила 836 000 рублей на несуществующего сына
Происшествия
После поклейки на обоях проявились тёмные полосы — покупатель отсудил 265 тысяч рублей
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Хрипунков назвал ничью поражением, Морозов и сам не верил своему счастью
Спорт
Бывший защитник устроил «Металлургу» «вендетту»
Спорт
Читать все
Общество
1459
сегодня, 15:05
9

Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия

Всего в регионе обнаружено 600 курганов, и почти половина из них обладает таким же статусом.

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области добилось включения в перечень выявленных объектов культурного наследия для двух курганных могильников «Матрёнка‑1» и «Матрёнка‑2», найденных в Усманском округе.

Границы могильников официально утверждены. В них находятся пять курганов, которые археологи относят к эпохам бронзового и раннего железного веков.

По словам археологов, точную датировку можно дать только после раскопок, но государство на протяжении десятилетий старается не вмешиваться в культурный слой, чтобы сохранить его до лучших времен и технологий исследования. Поэтому раскопки чаще всего проводятся на разрушающихся объектах.

Всего в Липецкой области археологи нашли около 600 курганов и курганных могильников, около половины из них включены в перечень выявленных объектов археологического наследия или федеральный реестр объектов культурного наследия. В границах объектов действует особый режим использования земель. Он позволяет проводить археологические исследования, но строго контролирует иные виды работ. Строительство, мелиорация, хозяйственная деятельность возможны только при условии полной сохранности памятника.
курган
археология
0
0
0
15
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей
сегодня, 18:20
На фото внизу видны лица людей.
Ответить
Никита
сегодня, 17:02
А почему там прямо на кургане кукуруза растет?
Ответить
Оптимисту
сегодня, 16:46
первые монеты появились примерно на 1тыс лет позже. А тогда ещё на каждого ч-ка было около 100 зайцев и 100 осётров.
Ответить
7777777
сегодня, 18:04
Можно посчитать в волках, медведях и прочих хищниках
Ответить
В то время
сегодня, 16:26
(3 тыс лет назад) на каждого ч-ка приходилось примерно по 10 кабанов, 10 оленей, 10 косуль..
Ответить
оптимист
сегодня, 16:19
золото бриллианты?
Ответить
За последние
сегодня, 15:25
3 тыс лет, население нашей области увеличилось примерно в 500 раз.
Ответить
В бронзовом веке
сегодня, 15:23
(3 тыс лет назад) на территории нашей области жило около 2 тыс человек...
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 17:56
То есть плотность населения была больше нынешней плотностью населения Чукотки)
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить