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сегодня, 17:13
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Липчанин отдал за «БМВ» 3 350 000 рублей и остался ни с чем

Уголовное дело временно приостановлено. Потерпевший рассказал подробности многомиллионного обмана. 

Накануне мы рассказали: 43-летний липчанин хотел купить машину из Европы и перевёл мошенникам 421 000 рублей. А сегодня утром в редакции GOROD48 раздался звонок: Михаил Г. захотел поделиться своей историей — он лишился при покупке машины 3 350 000 рублей и остался ни с чем. Ему известно и о втором потерпевшем — тот точно также потерял 4 100 000 рублей при покупке машины из Германии.

На продавца автомобилей из Европы Сергея Миньо Михаил Г. в вышел по знакомству. Ещё весной 2024 года он встретил своего знакомого (вторую жертву мошенников) на автомобиле «БМВ Х3» с белорусскими номерами. Михаил давно хотел именно такую машину и даже едва не купил её в липецком автосалоне. В июле он снова встретил знакомого и тот рекомендовал купить «БМВ» в Белоруссии через проверенных лиц, за которых ручается. Якобы он уже купил у них две машины, и всё было хорошо.

Михаил начал общение с Сергеем Миньо, который занимался подбором и пригоном автомобилей. Тот предложил три пробных варианта, один из которых Михаилу понравился. Сергеей попросил перевести 100 000 рублей в знак подтверждения своих намерений. Михаил деньги отправил.

В июле 2024 года Сергеем Миньо сообщил: аукцион на покупку автомобиля выигран. Но потом результаты торгов якобы отменили. Но и 100 000 рублей он возвращать не спешил, обещая подобрать другую машину. В конце августа появился подходящий вариант. При этом Сергей присылал Михаилу фото и видео автомобилей в процессе подбора.


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Михаил согласился на другую машину. Но переводить деньги криптовалютой, как предлагал Сергей, отказался и 4 сентября отдал их лично в банке, получив расписку.

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Но машины он так и не увидел ни в сентябре, ни в октябре. На все вопросы Сергей Миньо отвечал: машина будет. 6 декабря 2024 года Михил не выдержал и всё же обратился в отдел полиции №3. А 29 декабря он узнал, что тот самый знакомый, который ему рекомендовал продавца, сам попал на 4 100 000 рублей при покупке «Ауди 6». Он якобы просто передавал деньги белорусу Ивану Коржовнику. То есть продавцом выступал уже другой человек.

Телефон этого белорусского продавца также дали Михаилу. Но тот стал юлить, рассказывая различные истории о проблемах на таможне, покупке машин на польскую фирму из-за санкций и прочее.

Якобы польская фирма попала под инициированную дилером «БМВ Х3» аудиторскую проверку, и теперь эти машины под арестом и без права реализации. 



Всё это так и осталось просто разговорами. Клиенты автомобили не получили и деньги им так и не вернули. 

В конце января 2026 года Михаил даже ездил в Белоруссию, обращался в РОВД Бреста, но и эти поездки не дали результата — ведь передача денег происходила на территории России.

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У Сергея в Липецке живёт вся семья: мать, отчим, жена, ребёнок, бывшая жена. Но вот сам он к моменту возбуждения уголовного дела в 2025 году уже находился в Грузии. Туда он улетел 14 июля 2025 года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по заявлению Михаила Г. возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», но уже на момент возбуждения дела предполагаемый продавец выехал за пределы России и до сих пор не вернулся. Поэтому расследование уголовного дела временно приостановлено. При этом какого-либо процессуального статуса (подозреваемый или обвиняемый) у продавца нет. В адрес иностранного государства направлен соответствующий запрос о нём. Как только таможня сообщит о пересечении мужчиной границы — дело возобновят.

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Фото и видео предоставлено Михаилом Г.
мошенничество
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
14 минут назад
Была у зайца избушка лубяная.....
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Александр
27 минут назад
Бедный мужик он бы шел в автосалон или автосалон похуже
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Гость
42 минуты назад
Я может быть чего-то не понимаю, но есть ведь авторевизора например, пусть чуть подороже, но надёжно
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Я
сегодня, 18:46
Муть какая то....Зачем такие сложности....
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Бригада
сегодня, 18:44
- Не нужна тебе такая машина, брат ! Поверь мне на слово ! (С) Бригада
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Антуан
сегодня, 18:21
Это не нисчем! Это опыт !
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Александр Н.
сегодня, 18:14
Какие всё умные в комментариях,не зарекайтесь,да и вообще над чужим горем посмеиваться так себе.
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От туда
сегодня, 18:06
Попали ребятки
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Подскажу.
сегодня, 17:56
В данном случае таблетки шепомогут. Только ходьба пешком и забудь что потерял!
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Опа
сегодня, 17:50
Деньги не нужны глупым людям это очевидно провокация
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