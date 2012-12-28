Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

30 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по адресам: улица Космонавтов, 38, улица Речная, 31, улица Передельческая — без холодной воды временно останутся жители 17 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 38 по улице Космонавтов, №№ 1, 1 стр. 1 по улице Астраханской, № 1б по улице Архангельской, №№ 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а по улице Калинина, в частном секторе улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Небесной, Полярной, Передельческой, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева, № 32 по улице адмирала Макарова, №№ 31, 33, 35 по проспекту Мира, №№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2». Также обесточат площадь Металлургов, улицы Малиновую, Папанина, Баумана, Родниковую, переулок Жасминовый, садоводчества «Речное», «Сокол-3».