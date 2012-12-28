Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Общество
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сегодня, 17:10
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
30 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по адресам: улица Космонавтов, 38, улица Речная, 31, улица Передельческая — без холодной воды временно останутся жители 17 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
30 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева, № 32 по улице адмирала Макарова, №№ 31, 33, 35 по проспекту Мира, №№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 370 по улице Береговой, № 19 по улице Скороходова, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, № 14 по улице Скороходова (Ситовка), №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2». Также обесточат площадь Металлургов, улицы Малиновую, Папанина, Баумана, Родниковую, переулок Жасминовый, садоводчества «Речное», «Сокол-3».
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