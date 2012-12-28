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Происшествия
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сегодня, 15:32
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На улице Водопьянова сгорела «Лада Веста»
Огонь тушили два пожарных расчёта.
— Огонь повредил лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек и салон автомобиля по всей площади, погибших и пострадавших нет, — сказали в ведомстве.
Напомним, пожар записала жительница улицы. На видео горящий автомобиль вдруг покатился к припаркованным напротив машинам, но остановился от них в паре метров.
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