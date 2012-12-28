Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия
Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: перекрытия дорог, атаки мошенников и опасный антижир
Сегодня, 29 июля, мэрия сообщила о перекрытии нескольких дорог, вал мошенничеств не снижается, а врачи ожогового центра лечат липчанку, на ноги которой попал антижир.
По новой схеме полосы движения в сторону района Тракторостроителей будут полностью закрыты, а две встречные полосы в сторону памятника Танкистам разделят на два потока. Эта схема будет действовать неделю.
А на следующий день с самого утра для проезда станут недоступны несколько улиц возле Нижнего парка и Петровского моста — в городе стартуют соревнования триатлонистов.
«А с понедельника Центральный пляж закрывается из-за несоответствия санитарным нормам», — пошутил Ха-Ха.
Сегодня мы рассказали о нескольких мошенничествах. Одни — привычные, дистанционные: у жителей области выманивали деньги по схеме «продиктуйте код из SMS». Другие совершали уже наши земляки — с помощью фальшивых свидетельств о рождении ребёнка, обещаний отремонтировать машину или махинаций на пунктах выдачи заказов. Нам даже позвонил один из тех, кому не повезло стать жертвой обмана. Липчанин Михаил хотел купить машину в Европе и уже два года ждёт свой «БМВ» или отданные за него три с лишним миллиона рублей.
«Хорошо, что на кнопочном и домашнем телефоне нет видеосвязи и СМС! Играйтесь в смартфончики дальше», — предложил радикальный способ избавления от телефонных мошенничеств СССР.
Редкий день обходится без историй о несчастных случаях. Вот и сегодня мы рассказали о двух таких. 53-летняя липчанка купила антижир «Азелит», а он по дороге домой попал ей на ноги. Итог — госпитализация с глубокими химическими ожогами: врачи диагностировали женщине поражение 4% поверхности тела. Второй случай закончился трагически: 53-летний житель села Куймань Лебедянского округа погиб у себя дома от удара током. Его тело нашли вчера вечером.
«Соблюдайте правила техники безопасности! Они написаны кровью», — повторил прописную, но действенную истину Буквоед.
Дождливая погода, к счастью, установилась в области ненадолго. Если завтра всё ещё будет прохладно и мокро — синоптики обещают от +20 до +22 градусов и кратковременные дожди, — то уже в пятницу солнце должно засиять вовсю: температура воздуха вернётся к норме.
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