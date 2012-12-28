Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое парней напали в лесу на полицейских
Происшествия
Водителям приготовиться — 1 августа в части города перекроют движение
Общество
53-летнего мужчину убило током
Происшествия
Липчанка сильно сожгла ноги чистящим средством
Здоровье
Липчанин отдал за «БМВ» 3 350 000 рублей и остался ни с чем
Происшествия
Полицейские помогли пострадавшей в ДТП пожилой паре
Происшествия
Треть всех ДТП — на перекрёстках: как переломить опасный тренд?
Общество
«ВАЗ» выбросило с дороги после столкновения с «Рено»
Происшествия
Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия
Общество
Два жилых дома горели в Липецкой области
Происшествия
Читать все
С пятницы на неделю меняется схема движения у памятника Танкистам
Общество
Для устройства на работу водитель купил липовую медсправку и получил судимость
Происшествия
Беспилотники перехвачены сегодня над областью
Происшествия
32-летняя липчанка получила 836 000 рублей на несуществующего сына
Происшествия
За месяц и неделю усманец дважды попался пьяным за рулём
Происшествия
Хрипунков назвал ничью поражением, Морозов и сам не верил своему счастью
Спорт
После поклейки на обоях проявились тёмные полосы — покупатель отсудил 265 тысяч рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: перекрытия дорог, атаки мошенников и опасный антижир
Общество
Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
Бывший защитник устроил «Металлургу» «вендетту»
Спорт
Читать все
Общество
854
вчера, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: перекрытия дорог, атаки мошенников и опасный антижир

Сегодня, 29 июля, мэрия сообщила о перекрытии нескольких дорог, вал мошенничеств не снижается, а врачи ожогового центра лечат липчанку, на ноги которой попал антижир.

В пятницу, 31 июля, у памятника Танкистам в Липецке вновь изменится схема движения — начнётся следующий этап замены канализационного коллектора, по которому на очистные сооружения попадают стоки трети города.

0to9b8dyb7weynwsrcgik7hl16rjgb8p.webp

По новой схеме полосы движения в сторону района Тракторостроителей будут полностью закрыты, а две встречные полосы в сторону памятника Танкистам разделят на два потока. Эта схема будет действовать неделю.

А на следующий день с самого утра для проезда станут недоступны несколько улиц возле Нижнего парка и Петровского моста — в городе стартуют соревнования триатлонистов.

osgg07o3xq40m9162dl1q0j1m1zly6wz.jpg

djrqpadnoa51x15s8da3dyczkrtq8oxj.webp

«А с понедельника Центральный пляж закрывается из-за несоответствия санитарным нормам», — пошутил Ха-Ха.

Сегодня мы рассказали о нескольких мошенничествах. Одни — привычные, дистанционные: у жителей области выманивали деньги по схеме «продиктуйте код из SMS». Другие совершали уже наши земляки — с помощью фальшивых свидетельств о рождении ребёнка, обещаний отремонтировать машину или махинаций на пунктах выдачи заказов. Нам даже позвонил один из тех, кому не повезло стать жертвой обмана. Липчанин Михаил хотел купить машину в Европе и уже два года ждёт свой «БМВ» или отданные за него три с лишним миллиона рублей.

pk4o74atjjxmabyzi7iif7znvaxm32id.webp

«Хорошо, что на кнопочном и домашнем телефоне нет видеосвязи и СМС! Играйтесь в смартфончики дальше», — предложил радикальный способ избавления от телефонных мошенничеств СССР.

Редкий день обходится без историй о несчастных случаях. Вот и сегодня мы рассказали о двух таких. 53-летняя липчанка купила антижир «Азелит», а он по дороге домой попал ей на ноги. Итог — госпитализация с глубокими химическими ожогами: врачи диагностировали женщине поражение 4% поверхности тела. Второй случай закончился трагически: 53-летний житель села Куймань Лебедянского округа погиб у себя дома от удара током. Его тело нашли вчера вечером.

«Соблюдайте правила техники безопасности! Они написаны кровью», — повторил прописную, но действенную истину Буквоед.

Дождливая погода, к счастью, установилась в области ненадолго. Если завтра всё ещё будет прохладно и мокро — синоптики обещают от +20 до +22 градусов и кратковременные дожди, — то уже в пятницу солнце должно засиять вовсю: температура воздуха вернётся к норме.
вечЁрка
дорожное движение
мошенничество
несчастный случай
1
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваха
вчера, 21:21
В стране мужики ребята молодые гибнут, они триатлон устраивают вам не стыдно
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить