Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 18:20
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32-летняя липчанка получила 836 000 рублей на несуществующего сына
И выслушала приговор за мошенничество.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ещё в 2022-м году женщина купила фиктивное свидетельство о рождении ею сына, с помощью которого получила из бюджетов различных уровней более 836 тысяч рублей социальных выплат.
Также удовлетворен гражданский иск прокурора: с женщины взысканы похищенные деньги, а для исполнения решения суда наложен арест на её земельный участок.
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