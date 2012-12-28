32-летняя липчанка получила 836 000 рублей на несуществующего сына

И выслушала приговор за мошенничество.

32-летняя липчанка получила 10 месяцев колонии общего режима за мошенничество при получении выплат в крупном размере (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ещё в 2022-м году женщина купила фиктивное свидетельство о рождении ею сына, с помощью которого получила из бюджетов различных уровней более 836 тысяч рублей социальных выплат.Также удовлетворен гражданский иск прокурора: с женщины взысканы похищенные деньги, а для исполнения решения суда наложен арест на её земельный участок.