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сегодня, 11:38
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Выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 все меньше

Количество вновь выявленных случаев болезни за неделю сократилось почти на 100.

За неделю, с 14 по 20 октября, в Липецкой области выявлены 239 новых случаев коронавирусной инфекции, неделей ранее таких случаев было 332. Умер от COVID-19 на прошлой неделе один человек. В России за последнюю неделю погибли 45 человек, это на девять больше, чем неделю назад.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,9, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,5%», — сообщает сайт объясняем.рф.

Сократилось в области и число госпитализаций — 20 на прошедшей неделе, против 27 неделей ранее. В стране количество госпитализаций снизилось на 8,2%.

Выздоровели за последнюю неделю 147 человек, неделей ранее выздоровевших было 300. В России количество выздоровевших снизилось на 19,4%.
коронавирус
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Комментарии (2)

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Сначала новые
вася
27 минут назад
смотрите в оба, с такими данными, Андрюха Филатов безработным останется, а без него родимого будет только расти тревога и страх
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Не я один
38 минут назад
В течении месяца переболел два раза ОРВИ. Птицы дохнут, люди болеют - нас травят как жуков.
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