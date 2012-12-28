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Коронавирус
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сегодня, 11:38
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Выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 все меньше
Количество вновь выявленных случаев болезни за неделю сократилось почти на 100.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,9, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,5%», — сообщает сайт объясняем.рф.
Сократилось в области и число госпитализаций — 20 на прошедшей неделе, против 27 неделей ранее. В стране количество госпитализаций снизилось на 8,2%.
Выздоровели за последнюю неделю 147 человек, неделей ранее выздоровевших было 300. В России количество выздоровевших снизилось на 19,4%.
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