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Происшествия
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15 минут назад
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73-летняя пенсионерка нашла в магазине портмоне с 80 000 рублей и присвоила его
В суде хозяин портмоне простил женщину: она полностью возместила ущерб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 3 августа этого года в тамбуре сетевого магазина пенсионерка нашла портмоне с документами, телефоном и деньгами (там было более чем 80 000 рублей) и забрала его себе.
Но в суде обвиняемая и хозяин портмоне помирились: потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, поскольку пенсионерка полностью возместила ему ущерб. Суд согласился.
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