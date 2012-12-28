73-летняя пенсионерка нашла в магазине портмоне с 80 000 рублей и присвоила его

В суде хозяин портмоне простил женщину: она полностью возместила ущерб.

Усманский районный суд Липецкой области прекратил уголовное дело 73-летней женщины, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 3 августа этого года в тамбуре сетевого магазина пенсионерка нашла портмоне с документами, телефоном и деньгами (там было более чем 80 000 рублей) и забрала его себе.Но в суде обвиняемая и хозяин портмоне помирились: потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, поскольку пенсионерка полностью возместила ему ущерб. Суд согласился.