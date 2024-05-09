Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе

Все самое главное про первый день новой рабочей недели.

В Липецке немного потеплеет – до 10-12 градусов. День пройдёт без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 6-й Г.Дивизии, 24; 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Ангарской, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 11, 25, 27, 29, 31; Волгоградской, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Геологической, 2, 2а, 4, 7; Детской, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Ильича, 14, 16, 18; Исполкомовской, 5, 8; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 40, 40а, 42, 38, 44; Коммунистической, 20, 20а, 21, 23, 22а; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Металлистов, 4в, 4, 4б, 4а, 5, 45; Молодёжной 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23, 25; Монтажников, 3а, 5а, 6/1; Ново-Весовой, 18,19, 20, 21, 22; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Ударников, 5, 8, 7а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 21; Юношеской, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 18, 21; на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









С 9:00 до 18:00 из-за ремонта сетей отключат электричество на улицах . 3-е Сентября, А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Волгоградской, В.Терешковой, Гагарина, Гайдара, Гвардейской, Геологической, Д.Бедного, Ильича, К.Булавина, Космонавтов, Курчатова, К.Цеткин, Ленинградской, Л.Толстого, Малые Ключи, М.Горького, Металлистов, Монтажников, Семенова-Тян-Шанского, Советской, Студёновской, Третьякова, Филипченко, Юношеской, площади Заводской, в переулках Болотникова, Войнич. Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина.









Понедельник – день тяжёлый, в том числе и из-за пробок на дорогах Липецка. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения и – чем чёрт не шутит! – позволят выбрать маршрут без заторов.





Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих горожан: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!»







Лишь 3 из 10 липчан заявили, что никогда не ленятся на работе. 26% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать.







Расстанутся с комфортом также жители частного сектора на улицах Амурской, Вавилова, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Кротевича, Луначарского, Нахимова, Новокарьерной, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, в переулке Ушакова, на проезде Шинкина.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Барашева, Катукова, К.Маркса, М.Горького, М.И. Неделина, Московскую, Октябрьскую, Первомайскую, Лебедянское шоссе, площади Петра Великого, Победы, Торговую, проспект Победы, проезд Товарный, 19-й микрорайон и район Нижнего парка.В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 13:00 состоится кукольный спектакль «Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл» (0+).Постановка от Театра маленьких марионеток.В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:33 устроят очередной вечер диафильмов.Считается, что смотреть на светящиеся неподвижные картинки и слушать рассказ за кадром полезнее для детей, чем фильмы с их спецэффектами и наворотами. Всё потому, что диафильмы лучше развивают воображение. Текст каждой истории прочитает лично хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер.Промышленность России обладает технологическим суверенитетом, проще говоря – мы можем произвести всё, что угодно из деталей отечественной разработки. Даже гвозди и рули для «Москвича»!Убедить в этом сегодня попробуют в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 10:30 там пройдёт «Промышленность России: от кризиса к технологическому суверенитету» (16+).Комплекс «Готов к труду и обороне» можно и … нарисовать. Спортивный конкурс «Сокол» объявил о начале конкурса детского рисунка на тему ГТО (0+).Работы, выполненные в любой технике - карандаш, акварель, пастель и т.д. нужно загрузить в специальный альбом конкурса в VK с указанием имени и фамилии автора рисунка. Присылать свои работы можно до 25 октября, победителей объявят 26 октября.С понедельника в Липецке проходит «неделя ГТО». Сдать нормативы можно на «Соколе» (ул. Ушинского, 5).Согласно исследованию SuperJob, большинство липецких работодателей выделяют специальные места для курения – 86%.В 20% компаний запрещены электронные сигареты, в 11% - классические.46% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного».22% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы. 7% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 5% предпочитают переключиться на другие задачи. 3% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 2% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.