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Происшествия
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49 минут назад
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В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины. Тело убитого нашли его родные в квартире на улице Вермишева.
«Подозреваемый задержан, следователем регионального СКР решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он судим за убийство и кражу.
Проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Назначены судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
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