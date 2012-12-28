Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Полиция: внедорожник на окружной врезался в стоящий автомобиль
Происшествия
Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Происшествия
Водитель «Опеля» погиб в столкновении с внедорожником под Липецком
Происшествия
Суд арестовал Андрея Кресникова: после лечения он отправится в СИЗО.
Происшествия
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Общество
Читать все
Когда в Липецке появится пересадочный тариф?
Общество
На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
Общество
Грязинец «заминировал» МФЦ и угрожал отрезать голову знакомой
Происшествия
«Друзья убийцы ходят по домам»: на Соколе не утихают страсти
Происшествия
В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого
Происшествия
54-летняя липчанка сменила тарифный план за 175 тысяч рублей
Происшествия
Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди, туман и до +10
Погода в Липецке
Около 4 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1338
49 минут назад
2

В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого

В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины. Тело убитого нашли его родные в квартире на улице Вермишева.

По данным следствия, мужчины вместе выпивали у знакомой на улице Вермишева, поссорились, и 41-летний подозреваемый ударил собутыльника ножом в бедро. От потери крови тот умер. На следующий день тело убитого нашли его родные. 

«Подозреваемый задержан, следователем регионального СКР решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он судим за убийство и кражу.

Проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Назначены судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

убийство
0
1
0
1
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вася
36 минут назад
все новости очень скрепные-нацпроектные в духе марксистско-ленинской диалектики - с одной стороны горе, а с другой находка - подпишет контракт, может с его помщью в рейтинеге регионов выйдем в первую десятку. С одной стороны главные врачи плохо работают смертность большая в регионе, по шапке им дают, особенно по ковиду, с другой стороны бюджет не трещит по швам, хватат средств малоимущим слоям... ээх... горе горемычное
Ответить
Света
42 минуты назад
Каждый день В липецке убивают Людей!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru