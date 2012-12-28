В квартире нашли труп: задержан знакомый убитого

В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины. Тело убитого нашли его родные в квартире на улице Вермишева.



По данным следствия, мужчины вместе выпивали у знакомой на улице Вермишева, поссорились, и 41-летний подозреваемый ударил собутыльника ножом в бедро. От потери крови тот умер. На следующий день тело убитого нашли его родные.«Подозреваемый задержан, следователем регионального СКР решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он судим за убийство и кражу.Проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Назначены судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.