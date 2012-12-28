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58 минут назад
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На Плехановском спуске появилась новая плитка

За уложенное в снег и морозы в прошлом году покрытие мэрия пока не заплатила компании Артаку Мурадяну ни копейки.

На Плехановском спуске, где в мае упавшая в открытый канализационный люк липчанка распорола промежность, ООО «Спортинвест» уложила тротуарную плитку за 6,2 миллиона рублей. Таким образом, благоустройство этого спуска можно считать закончившимся, если бы не одно но: управление главного смотрителя Липецка находится в судебной тяжбе с другой компанией, оскандалившейся в прошлом году с укладкой плитки на том же Плехановском спуске!

Напомним, что УГС мэрии Липецка в декабре прошлого года буквально выгнал оттуда «СМУ-5» Артака Мурадяна, которая пыталась закончить контракт в мороз и снег, хотя подрядчик должен быть завершить укладку плитки до 15 ноября. Эта компания в октябре выиграла подряд на благоустройство ценой 12,5 млн рублей в октябре. На момент торгов по обустройству Плехановского спуска ООО «СМУ-5» находилось в процессе расторжения другого муниципального контракта — на ремонт ям во дворах и внутриквартальных проездах, который тоже благополучно завалило.

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Компания «СМУ-5», кстати, больше половины необходимой по прошлогоднему подряду плитки на Плехановском спуске все же уложила, но заказчик не заплатил ей ни копейки. Более того, УГС попросил строительную организацию снять и забрать использованный стройматериал. Подрядчик решил, что его обманули, и обратился в арбитражный суд с иском к заказчику (во время этого процесса на не доведенном до ума Плехановском спуске едва не произошла трагедия — в открытый люк подземных коммуникаций упала 37-летняя женщина и разорвала промежность). Этот процесс до сих пор не закончился — в мэрии категорически отказываются оплачивать компании Артака Мурадяна как цену закупленной им плитки «Квадрат Грей», так и выполненные работы.
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Липчанин
15 минут назад
Нихрена не понял. Плитку 2 раза положили? А когда мост починят положат третий?
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Шо то
15 минут назад
Знакомая,липецкая фамилия.
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