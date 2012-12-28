В практически расселенный дом беженцев селить не будут

В мэрии Липецка развеяли глупые слухи.

Жители улицы Газина обсуждают заселение пустующего дома №9 некими беженцами-переселенцами. Обитатели еще не расселенных старых домов рассылают друг-другу информацию о том, что какая-то комиссия проверяла пригодность дома №9 для проживания. Якобы в дом тридцатых годов постройки намерены вселить беженцев. При этом сам дом почти полностью расселен, его жильцам предоставляют новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.В администрации Липецка эти слухи напрочь опровергают и говорят, что дом будет снесен, как только предоставят жилье владельцам нескольких не расселенных квартир.— По состоянию на 15 октября не завершено расселение семи квартир по различным обстоятельствам. Это суды, наследство, получение выкупной стоимости. По завершению расселения дом подлежит сносу, — сообщили в мэрии.