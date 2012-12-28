Общество
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18 минут назад
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
В мэрии Липецка развеяли глупые слухи.
В администрации Липецка эти слухи напрочь опровергают и говорят, что дом будет снесен, как только предоставят жилье владельцам нескольких не расселенных квартир.
— По состоянию на 15 октября не завершено расселение семи квартир по различным обстоятельствам. Это суды, наследство, получение выкупной стоимости. По завершению расселения дом подлежит сносу, — сообщили в мэрии.
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