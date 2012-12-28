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В России
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вчера, 13:02
Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов
Российское правительство выпустило постановление, которое утвердило процедуру самозапрета для россиян на выдачу кредитов с 1 марта 2025 года.
Заявление о самозапрете выдачи кредитов и микрозаймов можно будет направить двумя способами.
Во‑первых, через единый портал госуслуг. Оно будет переадресовано в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего уведомление о принятом решении придёт пользователю в личный кабинет.
Второй способ подачи заявления – личный визит в МФЦ. В этом случае информация о решении бюро кредитных историй будет не только предоставлена через МФЦ, но и отобразится в личном кабинете гражданина на едином портале госуслуг.
Теми же способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета.
Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина.
Уточняется. что подписанное постановление – часть работы по реализации новых норм федеральных законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите». Они были приняты в феврале 2024 года.
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