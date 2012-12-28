Здоровье
301
сегодня, 13:25
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области превысила эпидпорог на 4,58%
А количество случаев коронавируса за неделю выросло на 32,2%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.
Сейчас в регионе циркулируют респираторные негриппозные вирусы. Случаев гриппа ещё не было.
Коронавирусом за неделю заболели 359 человек, что на 32,2% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 14 октября в Липецкой области привито против гриппа около 28% населения: более 115 тысяч детей и 177 тысяч взрослых.
1
0
0
0
1
Комментарии