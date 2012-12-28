Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области превысила эпидпорог на 4,58%

А количество случаев коронавируса за неделю выросло на 32,2%.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболел 5481 человек. Количество заболевших с 7 по 14 октября снизилось на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом показатель заболеваемости оказался выше уровня эпидпорога на 4,58%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.Сейчас в регионе циркулируют респираторные негриппозные вирусы. Случаев гриппа ещё не было.Коронавирусом за неделю заболели 359 человек, что на 32,2% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 14 октября в Липецкой области привито против гриппа около 28% населения: более 115 тысяч детей и 177 тысяч взрослых.