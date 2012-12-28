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Статистика: на техобслуживание и ремонт авто липчане тратили больше, чем на строительство жилья
Экономика
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сегодня, 17:04
Статистика: на техобслуживание и ремонт авто липчане тратили больше, чем на строительство жилья
66,95 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области за восемь месяцев 2024 года — в сопоставимых ценах это на 2,7% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат.
Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за восемь месяцев почти 10,2 миллиарда рублей, на 9,5% больше прошлогодних января-августа. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — ремонт и строительство жилья и других построек, 12 — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
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