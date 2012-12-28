Статистика: на техобслуживание и ремонт авто липчане тратили больше, чем на строительство жилья

66,95 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области за восемь месяцев 2024 года — в сопоставимых ценах это на 2,7% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат.

Расходы на услуги ЖКХ остаются на первом месте — на них пришлось 29% всего объема платных услуг. На бытовые и транспортные услуги расходы составили по 15%, телекоммуникационные — 13%, медицинские — 11%, услуги системы образования — 6%.Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за восемь месяцев почти 10,2 миллиарда рублей, на 9,5% больше прошлогодних января-августа. Здесь 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — ремонт и строительство жилья и других построек, 12 — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.